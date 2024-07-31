Кроме того, приложение получило более удобный интерфейс.

Компания Microsoft собирается вдохнуть новую жизнь в некогда популярное приложение для общения Skype — как заметили журналисты издания Windows Latest, новая версия ПО была избавлена от назойливой рекламы.

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Источник фото: Android Police

Сообщается, что свежее обновление Skype, доступное для участников программы Skype Insider Program, убирает рекламные материалы из всех разделов приложения. Как отмечает источник, пользователи больше не сталкиваются с рекламой в списках чатов, разговорах и разделе «Каналы», позволяющем подписываться на ленту MSN, хотя при переходе непосредственно к материалам данного сервиса с несколькими рекламными материалами встретиться всё же можно, но это, судя по всему, решится в следующих апдейтах.

В официальных примечаниях к свежему обновлению Skype также подтверждается, что приложение отныне лишено рекламы как в каналах, так и других разделах. Кроме того, новый апдейт изменяет интерфейс на более удобный, а также повышает общую производительность приложения. При этом Microsoft обещает отсутствие рекламы на всех платформах.

Как заявил один из собеседников источника, софтверный гигант желает, чтобы пользователи снова полюбили Skype. Кроме того, несколько людей, знакомых с данной темой, подтверждают, что Microsoft планирует сделать приложение полностью свободным от рекламы, в том числе на мобильных платформах, а также Linux и macOS.

Если это действительно так, то убрать назойливую рекламу из приложения выглядит вполне действенным способом, чтобы сделать первый шаг навстречу своим клиентам.