Vivo V40 SE 4G оснащается 8 ГБ ОЗУ и 50-Мп основной камерой.

Ассортимент Vivo пополняется новой моделью смартфона Vivo V40 SE 4G, присоединяющейся к другим представителям серии V40, а именно Vivo V40 5G, Vivo V40 Lite 5G, Vivo V40 SE 5G и будущему Vivo V40 Pro 5G, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Смартфон Vivo V40 SE 4G оснащается восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 685, 6.67-дюймовым экраном, выполненным с применением технологии AMOLED, с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1800 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2 объёмом 128/256 ГБ. Кроме того, имеется поддержка до 8 ГБ виртуальной оперативной памяти.

На тыльной стороне устройства располагается 50-Мп основная камера, 2-Мп модуль и сенсор мерцания, а на фронтальной стороне имеется 8-Мп камера для селфи. Питает смартфон аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающая быструю 80-Вт зарядку. Функционирует новинка на FunTouch OS 14, основанной на Android 14.

Источник фото: Gizmochina

Помимо этого, устройство оснащается встроенным сканером отпечатков пальцев, слотом расширения для карты microSD, портом USB Type-C, двумя слотами для сим-карт, а также поддерживает 4G VoLTE, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, GPS и защищена от негативного воздействия пыли и воды по стандарту IP54.

Новинка выпускается в чёрном (Crystal Black) и фиолетовом (Leather Purple) цветовых оформлениях. Размеры стандартной версии смартфона составляют 163.17x75.81x7.79 мм при весе 186 г, в то время как вариант в фиолетовых тонах, оснащённый задней панелью с текстурой под кожу, имеет толщину 7.99 мм и весит 191 г.

Стоимость смартфона Vivo V40 SE 4G составляет 215 долларов (18 200 рублей).