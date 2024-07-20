Цена новинки достаточно демократична.

Компания HP расширяет ассортимент своих мониторов, выпустив доступную модель, которая может подойти как для повседневного использования в домашних условиях, так и для работы в офисе или создания контента, говорится в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Монитор HP Pavilion Vision Pro оснащается панелью, выполненной по технологии IPS и обеспечивающей чёткий текст и яркие цвета, с диагональю 23.8 дюйма и разрешением 1080p (1920x1080 точек). Яркость новинки составляет 250 нит, чего вполне достаточно для использования в помещениях, хотя при ярком свете работа за монитором может показаться не слишком комфортной.

Частота обновления монитора составляет 100 Гц, что выгодно отличает его от традиционных моделей, характеризующихся частотой 60 Гц, благодаря чему новинка обеспечивает более плавное изображение в динамичных сценах. Кроме того, HP Pavilion Vision Pro имеет широкие углы обзора, составляющие 178 градусов.

Монитор охватывает 99 % цветового пространства sRGB, обеспечивая неплохую цветопередачу, достаточную для повседневных задач, а также создания контента, хотя для выполнения ряда профессиональных задач данного показателя может быть недостаточно.

Новинка имеет элегантный дизайн и тонкие рамки, визуально увеличивающие площадь экрана и обеспечивающие более захватывающий просмотр видео и игровой процесс. Помимо этого, устройство обладает небольшой толщиной, составляющей 7.5 мм.

Новинка оснащается эргономичной подставкой, позволяющей регулировать положение монитора в пространстве в зависимости от необходимости и предпочтений, а также поддерживает настенное крепление VESA 75x75 мм.

Возможности подключения монитора к другим устройствам обеспечиваются одним разъёмом DisplayPort, одним портом HDMI и 3.5-мм аудиоразъёмом.

Стоимость монитора HP Pavilion Vision Pro достаточно демократична и составляет 449 юаней (62 доллара, 5400 рублей).