Стратегия Microsoft по агрессивному продвижению своих продуктов пока не меняется.

Компания Microsoft хорошо известна не только своим семейством операционных систем Windows и веб-браузером Edge, но и весьма назойливыми рекламными кампаниями, которые призваны вынудить клиентов переходить на рекомендуемые продукты софтверного гиганта — ранее компания применила сразу несколько способов, чтобы попытаться заставить пользователей отказаться от Google Chrome, перейдя на Edge, а сейчас, судя по всему, приступила к разработке новой тактики, что было замечено журналистами издания Windows Latest.

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Источник фото: Windows Latest

Сообщается, что недавнее обновление Microsoft Edge в Windows 11, распространяемое в канале Canary, имеет упоминание о новой функции, которая, судя по всему, призвана влиять на поведение пользователей при выявлении определённых показателей в процессе использования браузеров Google Chrome и Edge.

Как выявили журналисты источника, после апдейта появилось несколько триггеров, которые активируют тот или иной механизм при соблюдении определённых условий — в частности, при загрузке Chrome может демонстрироваться всплывающее окно, связанное с Edge или Microsoft Rewards, при интенсивном использовании браузера от Google будет активироваться триггер для продвижения продукта от Microsoft, а в случае использования Edge ниже порога в 50 % может запуститься ещё один механизм, побуждающий переходить на браузер Microsoft. Также было найдено несколько отсылок к кампании «Используйте Edge, а не Chrome».

Кроме того, были обнаружены ещё несколько триггеров, которые могут запускать процессы, так или иначе пытающиеся заинтересовать пользователей отдавать предпочтение Edge, отказываясь от Chrome.

Отмечается, что таким образом Microsoft может тестировать данные функции с целью их дальнейшего внедрения в стабильные версии Windows 11, чтобы более эффективно влиять на пользователей, хотя часть из этих нововведений в силу тех или иных причин может так и не попасть в релизы, предназначенные для массового потребителя.