Запуск Honor Magic Vs3 намечен на 12 июля.

Уже завтра компания Honor презентует сразу две новые модели смартфонов со складным экраном — Magic V3, оснащённый чипом Snapdragon 8 Gen 3, который сможет конкурировать с представленным вчера Samsung Galaxy Z Fold6, Vivo X Fold 3 Pro и предстоящим Xiaomi Mix Fold 4, в то время как более доступная модель, Magic Vs3, судя по всему, будет противостоять Vivo X Fold 3, на что намекают некоторые технические характеристики младшей модели, опубликованные информатором Panda is Bald, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, складной смартфон Honor Magic Vs3 обзаведётся чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и аккумуляторной батареей на 5000 мА·ч, поддерживающей технологию быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. О беспроводном способе восполнения энергии для новинки пока что ничего не говорится.

Благодаря официальным изображениям устройства стало известно, что новая модель получит перископический телеобъектив и датчик отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани. Кроме того, было подтверждено, что новинка будет выпускаться в версиях с накопителем объёмом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

При этом старшая модель, Honor Magic V3 будет иметь более впечатляющие характеристики, но и цена окажется выше — устройство оснастят чипом Snapdragon 8 Gen 3, 50-Мп основной камерой с поддержкой оптической стабилизации изображения, перископическим телеобъективом с 3.5-кратным оптическим зумом, батареей на 5200 мА·ч с возможностью быстрой 66-Вт проводной и беспроводной зарядки, металлическим корпусом с рейтингом защиты IPX8 и боковым сканером отпечатков пальцев, а его толщина составит всего 9.7 мм.

Официальная презентация Honor Magic V3 и Magic Vs3 запланирована на 12 июля текущего года.