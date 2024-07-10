Новинка получила целый ряд улучшений по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Сегодня в рамках мероприятия Galaxy Unpacked состоялся долгожданный дебют смартфона со складным экраном Samsung Galaxy Z Fold6, пришедшего на смену Galaxy Z Fold5 и получившего целый ряд изменений и улучшений по сравнению с моделью предыдущего поколения, сообщает издание Gizmochina.

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 получил разогнанную версию чипа Snapdragon 8 Gen 3, способного достигать тактовой частоты 3.39 ГГц, до 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Графическое ядро новинки имеет поддержку технологии трассировки лучей. Для более эффективного отвода тепла от компонентов устройства предназначена модернизированная система охлаждения.

Внешне новая модель несколько отличается от своего предшественника, имея более квадратный дизайн и выраженный модуль камеры. Помимо этого, Galaxy Z Fold6 стал чуть легче модели прошлого поколения — его вес составляет 239 г, что на 14 г меньше Galaxy Z Fold5.

Новинка снабжается 7.6-дюймовым внутренним и 6.3-дюймовым внешним дисплеями, изготовленными по технологии Dynamic AMOLED 2X, разрешения которых составляют 2160x1856 и 2376x968 точек соответственно, с частотой обновления 120 Гц.

Источник фото: Gizmochina

На тыльной стороне устройства расположена тройная камера, включающая в себя 50-Мп основной датчик с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный объектив на 12 Мп и телеобъектив на 10 Мп с трёхкратным оптическим зумом. Кроме того, внутренний экран снабжён встроенным 4-Мп сенсором, а внешний — 10-Мп селфи-камерой. Новинка может снимать видео в разрешении до 8K и снабжена целым рядом функций для создания и обработки изображений.

Питанием устройство обеспечивает аккумуляторная батарея на 4400 мА·ч, поддерживающая зарядку мощностью 25 Вт. Работает новинка на Android 14 с семилетней поддержкой обновлений ОС и апдейтов безопасности и поставляется с набором функций искусственного интеллекта Galaxy AI.

Новая модель имеет корпус с защитой, соответствующей стандарту IP48, улучшенный алюминиевый корпус Armor Aluminium и защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Новинка оснащается портом USB Type-C, а также имеет поддержку Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC и UWB. В разложенном состоянии размеры устройства составляют 153.5x132.6x5.6 мм, а в сложенном — 153.5x68.1x12.1 мм.

Оформить предварительный заказ на Samsung Galaxy Z Fold6 можно уже сегодня, а продажи стартуют 24 июля. Стоимость варианта с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ составляет 1899 долларов, за конфигурацию 12 ГБ+512 ГБ просят 2019 долларов, а версию 12 ГБ+1 ТБ стоит 2259 долларов. Новинка доступна в цветах Navy, Silver Shadow и Pink.