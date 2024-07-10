Новая модель имеет целый ряд улучшений на фоне Galaxy Z Flip5.

Сегодня южнокорейский производитель Samsung в рамках мероприятия Galaxy Unpacked представил сразу две новые модели смартфонов со складным экраном — Galaxy Z Fold6, который стал героем предыдущего материала, и Galaxy Z Flip6, ставший прочнее, легче и быстрее модели прошлого поколения.

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По данным издания GSMArena, смартфон Samsung Galaxy Z Flip6 оснащается более быстрой версией Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy с тактовой частотой до 3.39 ГГц, основным экраном с панелью LTPO с диагональю 6.7 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также внешним 3.4-дюймовым дисплеем с разрешением 720x748 точек и частотой 60 Гц.

Кроме того, новинка получила в полтора раза больше оперативной памяти по сравнению с Galaxy Z Fold5 (12 ГБ вместо 8 ГБ) и накопитель объёмом до 512 ГБ, а также более ёмкий аккумулятор на 4000 мА·ч с сохранением проводной 25-Вт и беспроводной 15-Вт зарядок.

Устройство имеет улучшенную основную камеру с сенсором на 50 Мп, диафрагмой f/1.8, двухкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения, дополненную сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, а также 10-Мп селфи-камеру. Новинка располагает набором функций для обработки и улучшения изображений.

Помимо этого, новая модель имеет более прочный корпус с применением Armor Aluminium и Gorilla Glass Victus 2, соответствующий стандарту IP48, и оптимизированный шарнир, благодаря чему в сложенном состоянии смартфон стал тоньше своего предшественника на 0.2 мм. Размеры устройства в разложенном виде составляют 165.1x71.9x6.9 мм, а в закрытом — 85.1x71.9x14.9 мм. Вес новинки не изменился и достигает 187 г.

Источник фото: GSMArena

Samsung Galaxy Z Flip6 обладает широким набором функций с использованием возможностей искусственного интеллекта Galaxy AI и работает на ОС Android 14 с One UI 6.1.1. Производитель обещает выпускать обновления и апдейты безопасности для новинки в течение семи лет.

Устройство поддерживает 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а некоторые варианты сочетают физическую сим-карту с eSIM. Новинка доступна в цветовых оформлениях Blue, Silver Shadow, Mint и Yellow, а на официальном сайте производителя указаны ещё и варианты Peach, White и Crafted Black.

Сделать предварительный заказ Samsung Galaxy Z Flip6 можно уже сегодня, а в продажу новинка поступит 24 июля со стартовой ценой в 1100 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256-ГБ накопителем, что на 100 долларов дороже по сравнению с начальной стоимостью Galaxy Z Flip5 в конфигурации 8 ГБ+256 ГБ.