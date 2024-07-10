Конфликт между администрацией и рабочими может нанести компании определённый ущерб.

В текущем году южнокорейская компания Samsung столкнулась с первой забастовкой рабочих за всю историю своего существования, что может принести производителю определённые проблемы, говорится в материале TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Сообщается, что стартовавшая в понедельник, 8 июля, забастовка сотрудников, проводимая крупнейшим профсоюзом подразделения Samsung Electronics, должна была длиться всего три дня, но в связи с тем, что руководство производителя не удовлетворило требования рабочих, было заявлено, что она становится бессрочной.

Отмечается, что в забастовке уже принимает участие около 6500 сотрудников компании, но профсоюз намерен привлечь ещё больше участников, проведя рекламные кампании в столовых на заводах Samsung по выпуску 8-дюймовых пластин и чипов памяти HBM.

Требования забастовщиков не так уж и невыполнимы и даже чуть мягче по сравнению с начальными — если ранее от компании требовалось повышения заработной платы на 6.5 %, увеличения продолжительности ежегодного отпуска на дополнительный день и премии, привязанной к доходам производителя, то сейчас рабочие согласны на рост базовой зарплаты на 3.5 %, выходной в день основания профсоюза и равную систему премий для всех сотрудников.

Samsung же согласен увеличить заработную плату всего на 3 %, что не устраивает профсоюз. При этом диалог с руководством компании не был налажен с самого начала забастовки, стартовавшей в начале недели.

Отмечается, что сейчас не самое лучшее время для Samsung, чтобы вступать в конфликт с рабочими, так как любой сбой в производстве может привести к значительной потере прибыли, которая, по оценкам компании, во втором квартале текущего года может вырасти на впечатляющие 1452 % в годовом выражении, что является результатом увеличения спроса на продукцию, связанную с искусственным интеллектом.