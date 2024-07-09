Геймеры могут получить дополнительные возможности.

Специалисты компании Valve в настоящий момент работают над эмулятором Android для Steam, утверждает известный информатор и датамайнер Брэдли Линч, который обнаружил в SteamDB пакет из пяти приложений, два из которых имеют иллюстрации, отсылающие к эмулятору Waydroid, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: PC Guide

Благодаря находке информатора, можно полагать, что Valve уже в течение некоторого времени работает над собственной реализацией Android-эмулятора путём интеграции Waydroid в Steam, о чём свидетельствуют обнаруженные в пакете приложений логотипы.

По данным SteamDB, работы в данном направлении ведутся начиная с 30 мая текущего года, то есть уже более месяца, а последнее обновление было произведено четыре дня назад, что указывает на продолжающийся процесс.

Эмулятор с открытым исходным кодом Waydroid позволяет устройствам, работающим под управлением ОС на основе Linux, например, Steam Deck, запускать игры и приложения, разработанные под Android, через пространства имён Linux, позволяя полноценной системе Android функционировать внутри специального контейнера, обеспечивающего схожую с нативной системой производительность.

В список поддерживаемых Waydroid графических процессоров входят GPU производства AMD, поэтому проблем с интеграцией эмулятора для игровой консоли Steam Deck, оснащённой специальной версией APU AMD Zen 2 с графическим чипом RDNA 2, быть не должно.

Если Valve действительно представит Android-эмулятор для широкого круга лиц, геймеры получат расширенные возможности по запуску игр и приложений без необходимости использования сторонних продуктов.