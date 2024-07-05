Это должно помочь повысить эффективность и обеспечить необходимый уровень безопасности.

Разработанная по заказу Департамента информационных технологий Москвы отечественная операционная система «Мос.ОС», также называемая «М.ОС», а именно её серверная версия, будет доработана с целью расширения её возможностей, обеспечения дополнительных мер безопасности, а также соответствия ряду других требований — на данный проект власти Москвы потратят почти 600 млн рублей, сообщает издание CNews.

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Источник фото: Pixabay

Операционная система «Moc.OC Серверная» была разработана для обеспечения работоспособности дата-центров ряда московских организаций и муниципальных учреждений, а также функционирования различных устройств, организации управления серверным оборудованием при помощи программного интерфейса и балансировки ресурсов между различным ПО — работы по её созданию закончились в феврале прошлого года, но сейчас потребовалась её модернизация.

Ранее сообщалось, что «Мос.ОС» базируется на отечественной ОС Linux «Альт», разработанной «Базальт СПО», но представители отрасли заявили журналистам источника, что в настоящий момент она основывается на Rosa Linux от «НТЦ ИТ Роса», хотя официального подтверждения пока нет.

Согласно техническому заданию, опубликованному в рамках проведения тендера, от исполнителя требуется доработка «Moc.OC Серверная» с целью увеличения её функциональных возможностей, обеспечения эффективного управления ОС и ПО, а также усовершенствования систем обслуживания.

Кроме того, проект подразумевает создание единой базы знаний с дальнейшей её поддержкой, консультацию клиентов и предоставление помощи при решении различных задач технического характера, а также устранении проблем.

Общая стоимость тендера составляет 596.4 млн рублей. Деньги выделяются из бюджета Москвы. В настоящий момент идёт выбор подрядчика комиссией.