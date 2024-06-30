Общая мощность размещённых в космосе центров обработки данных должна достигнуть 1 гигаватта.

Концепция отправки центров обработки данных в космос не нова и ряд стран рассматривает возможность использования космических дата-центров — свои расчёты и планы по созданию ЦОД в космосе озвучили и европейские специалисты, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: Pixabay

Бурное развитие информационных технологий, в частности искусственного интеллекта, требует расширения центров обработки данных и всё большего количества энергии и воды, а отправка дата-центров в космос сможет решить часть имеющихся проблем, что и демонстрирует новое исследование европейских специалистов.

Сотрудники совместного предприятия компаний Thales из Франции и Leonardo из Италии, получившего название Thales Alenia Space, представили свои собственные расчёты, указывающие на перспективность размещение центров обработки данных на околоземной орбите.

В исследовании ASCEND рассматривались вопросы целесообразности космических дата-центров, а также сравнивалось воздействие на окружающую среду ЦОД, размещённых в космосе и на поверхности Земли.

По словам менеджера проекта Дэмиена Дюместье, отправка центров обработки данных в космос позволит снять часть нагрузки на электросеть на Земле и получить эффективный и практически бесконечный источник возобновляемой энергии от Солнца.

Согласно разработанному проекту, к 2036 году на околоземной орбите на высоте около 1400 километров планируется развернуть тринадцать блоков космических центров обработки данных, общая мощность которых составит 10 мегаватт. Сборка инфраструктуры будет осуществляться при помощи роботизированных средств. К 2050 году предполагается развёртывание 1300 блоков мощностью 1 гигаватт.

Первый тестовый полёт в рамках данной программы планируется произвести в 2026 году. К 2050 году ожидается возврат всех затраченных на проект капиталовложений.

Другие компании также заинтересованы в подобных проектах — например, Microsoft работает с Loft Orbital и другими компаниями над аналогичной программой.