Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Европейские компании собираются размещать дата-центры в космосе и к 2050 году создать обширную сеть
Общая мощность размещённых в космосе центров обработки данных должна достигнуть 1 гигаватта.

Концепция отправки центров обработки данных в космос не нова и ряд стран рассматривает возможность использования космических дата-центров — свои расчёты и планы по созданию ЦОД в космосе озвучили и европейские специалисты, говорится в материале сайта TechSpot.

реклама

Источник фото: Pixabay

Бурное развитие информационных технологий, в частности искусственного интеллекта, требует расширения центров обработки данных и всё большего количества энергии и воды, а отправка дата-центров в космос сможет решить часть имеющихся проблем, что и демонстрирует новое исследование европейских специалистов.

Сотрудники совместного предприятия компаний Thales из Франции и Leonardo из Италии, получившего название Thales Alenia Space, представили свои собственные расчёты, указывающие на перспективность размещение центров обработки данных на околоземной орбите.

В исследовании ASCEND рассматривались вопросы целесообразности космических дата-центров, а также сравнивалось воздействие на окружающую среду ЦОД, размещённых в космосе и на поверхности Земли.

По словам менеджера проекта Дэмиена Дюместье, отправка центров обработки данных в космос позволит снять часть нагрузки на электросеть на Земле и получить эффективный и практически бесконечный источник возобновляемой энергии от Солнца.

Согласно разработанному проекту, к 2036 году на околоземной орбите на высоте около 1400 километров планируется развернуть тринадцать блоков космических центров обработки данных, общая мощность которых составит 10 мегаватт. Сборка инфраструктуры будет осуществляться при помощи роботизированных средств. К 2050 году предполагается развёртывание 1300 блоков мощностью 1 гигаватт.

Первый тестовый полёт в рамках данной программы планируется произвести в 2026 году. К 2050 году ожидается возврат всех затраченных на проект капиталовложений.

Другие компании также заинтересованы в подобных проектах — например, Microsoft работает с Loft Orbital и другими компаниями над аналогичной программой.

#дата-центр
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
В Подмосковной Дубне началось строительство нового ЦОД
Илон Маск строит мегаЦОД для своего ИИ-стартапа xAI
Microsoft расширяет возможности OpenAI с помощью Oracle Cloud Infrastructure
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
8
В сети появились первые видеозаписи уничтожения американского комплекса M270 MLRS
7
НАСА поручило компании SpaceX заняться ликвидацией Международной космической станции
2
Новая китайская супер-сим-карта оснащается встроенным процессором и увеличенным объёмом памяти
6
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
6
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
5
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
14
Американский беспилотник MQ-1C Grey Eagle вместе с ракетным вооружением упал в Сирии
2
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
8
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+
Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
5
Власти Евросоюза обеспокоены тем, что китайское импортозамещение приводит к потере рынка европейскими компаниями
1
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
+
Индия и Китай изучают возможности российского ЗРК С-500 "Прометей"
+
На форуме Флот-2024 были представлены зенитно-ракетные комплексы Тор-М2КМ для размещения на кораблях
+
Российский "Искандер" уничтожил украинскую С-300 в поле под Одессой
1
Гигантский таксопарк открывается в Москве: обслуживание до 5000 машин, сервис и контент-студия
+
Valve: геймеры массово переходят с клавиатур на геймпады
11

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
15
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
166
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
7
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
1
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
11
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
50
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
4

Сейчас обсуждают

dmitry07
16:39
Так они и просят: "дайте денег".
Lidovky: Польша и страны Прибалтики буквально хотят отгородиться от РФ железным занавесом
DIP48
16:37
Так нужно не десантников, а Искандеры, Кинжалы, 3х-тонки ФАБы и КАБы. Выжечь все правительственные кварталы, президентский аппарат, Раду, министерства. И лишить окончательно электричества. Сколько мож...
По словам генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, ремейки Assassin's Creed не за горами
Родион Вестов
16:36
Я бы даже сказал это будет перемога)
На Украине заявили, что потеря территорий не будет означать поражение в конфликте
glavhyilo
16:32
зачем территории,денацификация и демилитаризация.Говорят за 2000 в день,щас денацифицируют всушников.
На Украине заявили, что потеря территорий не будет означать поражение в конфликте
Eppius
16:28
Еще Украина победит если она никогда не будет входить в НАТО.
На Украине заявили, что потеря территорий не будет означать поражение в конфликте
Nvidia&Intel Hater
16:28
на 20 процентов резкости dlss качество и рядом xess качество без регулятора резкости -его нет в xess -угадаешь где что ? ты же за версту видеть должен качество dlss -ну вперед.Интересно угадаешь или н...
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Артём Николаев
16:25
Я сейчас не про память из новости, а вообще тренд, что техника перестала становиться быстрее и дешевле, для большей скорости нужно каждый раз платить всё больше и жрать оно будет всё больше ватт. При ...
TrendForce: GeForce RTX 50 будут дороже в связи с высокой стоимостью GDDR7, цены ОЗУ тоже вырастут
Giant_calmar
16:24
Как понять разницу? Смотришь фпс, когда включено, потом когда выключено = результат!
Выжимаем максимум из GeForce RTX 3060 для игр 2024 года — увеличиваем FPS, снижаем температуру и шум
Nvidia&Intel Hater
16:23
Нее не соскочишь шваль зеленая.на 20 процентов в этой игре ужас просто -мыло галимое
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Гамид Юсифов
16:22
А от искуственной похвалы к Амд радеон лучше становится?
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем