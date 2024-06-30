В настоящий момент устройство предлагается за 137 долларов.

Каждый год производители смартфонов выпускают десятки новых моделей с современными чипами, но их цена не всегда устраивает потребителей — в таком случае всегда можно посмотреть в сторону моделей двухгодичной и более давности, тем более, что порой за сравнительно небольшой ценник можно приобрести вполне неплохое устройство.

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Источник фото: Gizmochina

Как отмечает издание Gizmochina, весьма привлекательным вариантом за свои деньги выглядит смартфон ZTE Axon A41, который с момента своего выпуска в 2022 году подешевел более чем в четыре раза — в настоящий момент производитель снизил его цену до 137 долларов, в то время как на старте продаж устройство стоило 605 долларов.

За эту стоимость покупатель получит смартфон с 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 870, оснащённым одним ядром Cortex-A77 с тактовой частотой 3.2 ГГц, тремя ядрами Cortex-A77, работающими на частоте 2.42 ГГц, и четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой 1.8 ГГц, который, несмотря на свой возраст, всё ещё обеспечивает неплохую производительность, AMOLED-дисплеем с диагональю 6.67 дюйма и разрешением 1080x2400 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти и АКБ на 5000 мА·ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Конечно, устройство не поддерживает новейшие версии ОС Android, но за такую стоимость данным недочётом можно пренебречь.

Отмечается, что данная сделка официально доступна только в китайских магазинах, хотя это может не остановить некоторых покупателей из других регионов.