В проекте уже приняло участие около 500 000 пользователей.

Наиболее простые игры зачастую оказываются самыми увлекательными, а добавление к игровому процессу соревновательной составляющей вызывает ещё больший азарт — именно так и случилось с новой сетевой игрой One Million Checkboxes, которая завоёвывает интернет, сообщает сайт TechRadar.

реклама

Источник фото: Rock Paper Shotgun/Nolen Royalty

Суть данной игры достаточно проста — игровое поле состоит из одного миллиона чекбоксов, которые имеют два состояния, предполагающие наличие или отсутствие галочки внутри квадрата, и каждый пользователь может либо устанавливать, либо снимать данные галочки.

Учитывая тот факт, что игра является сетевой, только что установленный флажок может быть снят другим пользователем, что порождает сетевые баталии на определённых участках игрового поля. Некоторые игроки пытаются полностью опустошить все квадраты, другие же хотят их всенепременно заполнить галочками.

Отмечается, что пользователи получают различные эмоции от данной игры — одни говорят об успокаивающей атмосфере, а другие жалуются, что игровой процесс их расстраивает. Естественно, опыт одного человека нельзя сравнивать с ощущениями другого, так как каждый игрок получает от процесса что-то своё в индивидуальном порядке.

Игра One Million Checkboxes была разработана Nolen Royal, который известен благодаря ряду подобных причудливых игр и не ожидал успеха своей новой разработки, но посещаемость сайта, на котором и происходят сетевые баталии, превзошла все ожидания — по последним подсчётам, в проекте приняло участие уже около полумиллиона пользователей.

Как отмечает источник, игра весьма затягивает, поэтому тем, кто ценит своё время, начинать играть в неё не стоит, так как можно пожалеть о потраченных часах или даже днях.