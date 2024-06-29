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Nubia выпустит ещё один смартфон с разогнанным чипом Snapdragon 8 Gen 3
К RedMagic 9S Pro присоединится ещё одна модель.

Компания Nubia продолжает подогревать интерес к своим предстоящим моделям смартфонов — ранее производитель сообщил, что будет использовать разогнанную версию чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 для RedMagic 9S Pro, а сейчас заявил, что модель Z-серии получит аналогичный чип, сообщает издание NotebookCheck.

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Машинный перевод. Источник фото: NotebookCheck/Nubia/Weibo

Благодаря опубликованному компанией рекламному постеру стало понятно, что следующая модель смартфона линейки Z будет оснащена SoC Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, что позволит новинке предложить более высокую производительность по сравнению с моделью Z60 Ultra.

Чипсет с аналогичным названием будет использоваться в геймерском смартфоне RedMagic 9S Pro — ранее стало известно, что чип будет работать на повышенной до 3.4 ГГц частоте, в то время как стандартная версия Snapdragon 8 Gen 3 достигает частоты 3.3 ГГц. Аналогичный подход применяется для моделей серии Galaxy S24, но используемый чип имеет другое название — Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Помимо повышения частоты CPU, для RedMagic 9S Pro заявляется и увеличение частотного показателя графического процессора — с 900 МГц до 1 ГГц. Подобного хода можно ожидать и в отношении модели серии Z.

При этом производитель пока что держит в тайне название новинки, но предполагается, что новая модель могла бы получить название Nubia Z60S Ultra или Nubia Z70 Ultra. Ожидается, что новинка будет оснащена дисплеем с разрешением 1.5K и флагманской камерой.

Больше информации о новой модели, согласно рекламному изображению, необходимо ожидать в июле текущего года.

#nubia #snapdragon 8 gen 3
Источник: notebookcheck.net
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