Это выведет мобильные игры на новый уровень.

Любителям игр на ПК и ноутбуках, оснащённых видеокартами AMD и NVIDIA, хорошо известны реализации технологии генерации кадров обеих компаний, которые способны повышать fps, а вот мобильные геймеры, предпочитающие смартфоны и планшеты, такой привилегии лишены.

Но вскоре всё может измениться — как утверждает информатор Digital Chat Station, компания Qualcomm может добавить новую функцию интерполяции кадров в свои новые чипы, а также оснастить ей несколько уже представленных на рынке чипсетов, сообщает сайт NotebookCheck.

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Источник фото: TechRadar/Qualcomm

По данным информатора, технология создания интерполированных кадров будет поддерживаться предстоящим флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, что позволит запускать Genshin Impact с разрешением 1080p и наслаждаться частотой кадров 120 fps.

Ранее стало известно, что чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащён графическим процессором Adreno 830 с тактовой частотой 935 МГц.

Кроме того, информатор заявил, что новая технология будет доступна не только для SoC нового поколения, но и распространяться на Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3 через обновление прошивки.

Отмечается, что функция генерации кадров будет работать не со всеми играми, а от разработчиков понадобятся дополнительные усилия для внедрения её в свои продукты, но данная технологии сможет значительно расширить список игр для Android-устройств и повысить fps для лучшего игрового процесса.