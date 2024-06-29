Устройство протестировано в Geekbench.

К выпущенному в апреле текущего года смартфону Huawei Pura 70 сейчас присоединяется версия Huawei Pura 70 Satellite Messaging Edition с расширенными возможностями и другим чипом, сообщает издание Gizmochina.

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Смартфон Huawei Pura 70 Satellite Messaging Edition, также известный под названием Huawei Pura 70 Beidou Satellite Messaging Edition, снабжается поддержкой спутниковой связи, благодаря чему имеет возможность отправлять и получать текстовые и графические сообщения посредством космических аппаратов, находящихся на околоземной орбите, что поможет пользователю оставаться на связи даже в самых отдалённых районах.

Как утверждает информатор WHYLAB, новинка получила 12-ядерный чипсет Kirin 9010E, оснащённый двумя большими ядрами с тактовой частотой 2.19 ГГц, шестью средними, работающими на частоте 2.18 ГГц, и четырьмя малыми с частотой 1.55 ГГц, что следует из базы данных бенчмарка Geekbench, в котором устройство набрало 1358 и 4343 балла в однопоточном и многопоточном тесте соответственно.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, тестируемый экземпляр был оснащён 12 ГБ оперативной памяти. Также новинке приписывают наличие графического процессора Maleoon 910 с тактовой частотой 750 МГц, являющегося собственной разработкой компании Huawei.

Производительность новой модели по сравнению со стандартной версией Pura 70, оснащённой чипом Kirin 9000S1, чуть ниже, что может объясняться на 120 МГц сниженными тактовыми частотами больших ядер чипсета Kirin 9010E.

В остальном же характеристики новинки не отличаются от стандартной модели — устройство имеет 6.6-дюймовый экран с разрешением 1256x2760 точек, аккумулятор на 4900 мА·ч, основную 50-Мп камеру, 12-Мп перископический телеобъектив и 13-Мп сверхширокоугольный модуль на задней панели, а также 13-Мп селфи-камеру.

Стоимость базовой версии Huawei Pura 70 Satellite Messaging Edition с 12 ГБ ОЗУ и 256-ГБ накопителем составляет 5599 юаней (770 долларов, 66 000 рублей), за вариант 12 ГБ + 512 ГБ просят 6099 юаней (839 долларов, 71 900 рублей), а за 12 ГБ + 1 ТБ — 7099 юаней (977 долларов, 83 700 рублей).