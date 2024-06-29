Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Huawei Pura 70 Satellite Messaging Edition с Kirin 9010E может отправлять сообщения через спутник
Устройство протестировано в Geekbench.

К выпущенному в апреле текущего года смартфону Huawei Pura 70 сейчас присоединяется версия Huawei Pura 70 Satellite Messaging Edition с расширенными возможностями и другим чипом, сообщает издание Gizmochina.

реклама

Смартфон Huawei Pura 70 Satellite Messaging Edition, также известный под названием Huawei Pura 70 Beidou Satellite Messaging Edition, снабжается поддержкой спутниковой связи, благодаря чему имеет возможность отправлять и получать текстовые и графические сообщения посредством космических аппаратов, находящихся на околоземной орбите, что поможет пользователю оставаться на связи даже в самых отдалённых районах.

Как утверждает информатор WHYLAB, новинка получила 12-ядерный чипсет Kirin 9010E, оснащённый двумя большими ядрами с тактовой частотой 2.19 ГГц, шестью средними, работающими на частоте 2.18 ГГц, и четырьмя малыми с частотой 1.55 ГГц, что следует из базы данных бенчмарка Geekbench, в котором устройство набрало 1358 и 4343 балла в однопоточном и многопоточном тесте соответственно.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, тестируемый экземпляр был оснащён 12 ГБ оперативной памяти. Также новинке приписывают наличие графического процессора Maleoon 910 с тактовой частотой 750 МГц, являющегося собственной разработкой компании Huawei.

Производительность новой модели по сравнению со стандартной версией Pura 70, оснащённой чипом Kirin 9000S1, чуть ниже, что может объясняться на 120 МГц сниженными тактовыми частотами больших ядер чипсета Kirin 9010E.

В остальном же характеристики новинки не отличаются от стандартной модели — устройство имеет 6.6-дюймовый экран с разрешением 1256x2760 точек, аккумулятор на 4900 мА·ч, основную 50-Мп камеру, 12-Мп перископический телеобъектив и 13-Мп сверхширокоугольный модуль на задней панели, а также 13-Мп селфи-камеру.

Стоимость базовой версии Huawei Pura 70 Satellite Messaging Edition с 12 ГБ ОЗУ и 256-ГБ накопителем составляет 5599 юаней (770 долларов, 66 000 рублей), за вариант 12 ГБ + 512 ГБ просят 6099 юаней (839 долларов, 71 900 рублей), а за 12 ГБ + 1 ТБ — 7099 юаней (977 долларов, 83 700 рублей).

#huawei pura 70 satellite messaging edition
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вместо RQ-4B Global Hawk у берегов Крыма обнаружили британский стратегический самолет RC-135
18
Французский генерал: маленькие дроны скоро потеряют свое преимущество в бою
2
Стали известны все новшества дизайна iPhone 16, в том числе кнопка Capture и расположение камер
+
Сравнение на видео показывает незначительное превосходство UE5 над UE4
3
Представлен планшет OnePlus Pad Pro с рекордной для Android производительностью
+
В сети появились первые видеозаписи уничтожения американского комплекса M270 MLRS
+
В России дефицит рабочих — компания из Самары предлагает зарплату в 400 000 рублей, а желающих нет
10
Южнокорейское издание сообщает о провальных испытаниях баллистической ракеты КНДР
1
Норвежские инженеры создали дрон, способный сжиматься для прохождения узких пространств
+
Индия и Китай изучают возможности российского ЗРК С-500 "Прометей"
+
В Cyberpunk 2 исправят урбанистические ошибки, которые не пофиксили с самого релиза
7
Новая китайская супер-сим-карта оснащается встроенным процессором и увеличенным объёмом памяти
1
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
НАСА поручило компании SpaceX заняться ликвидацией Международной космической станции
+
Японские власти осознают, что дальнейшая эскалация санкций против Китая навредит стране
1
Конкурс небоскребов eVolo 2024 представил невероятные архитектурные идеи
1
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
9
Депутат Рады: 130 тысяч украинцев вернулись домой на подконтрольные ВС РФ территории
+
Российский военный эксперт рассказал, что ВСУ имитируют контратаки на Харьковском направлении
+
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
2

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
11
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
29
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
261
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
73
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
5
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
1
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
3
Генерал ЦАХАЛ заявил, что операция в Газе "потеряла смысл", и предостерег от эскалации с "Хезболлой"
3
Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о роли США в организации попытки военного госпереворота в Боливии
8
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
3

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
20:04
Ты сказал у тебя топ охлаждение .прям орал что у меня вантуз типо,причем фирма одна msi -и итог -у тебя 67 градусов было на скринах при 2200!! оборотов у меня 56 при 900.и у кого вантуз ??? у тебя кар...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
20:03
ты дурачек этот скрин минимум третий раз показываешь.клоун
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Voodoo People
20:00
Мде...как более чем десятилетнему пользователю интел грустно все это читать. Только такими печками и старой фан базой удается удерживать покупателей. У знакомого 7800x3d и он ссыт кипятком от производ...
Процессоры Intel серии Arrow Lake будут горячими – Core Ultra 9 285K получит TDP до 253 Вт
VAKT
19:54
смотрел прогон 4090 на fx8350 в киберпанке на 4k ультра - так там никаких диких просадок и фризов не было. https://youtu.be/lQiMMhyiYcc
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
VAKT
19:52
не будет гражданской войны, бидоном рулят магнаты - он им чрезвычайно выгоден, а чтобы потушить недовольство - какой-нибудь закон или инициативу "о расширенной помощи гражданам использующим психоактив...
Джо Байден считает, что сможет исполнять обязанности президента США ещё четыре года
Archimedes
19:50
Репутация зарабатывается годами, а рушится в один момент. Пусть они себя не обманывают - как только появится полноценная альтернатива доллару, экономике США придёт белая полярная лиса.
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
Дмитрий Белоусов
19:49
Не согласен. Вернее согласен отчасти. Проблема арма потребление. Т.е. он себя хорошо показывает на низких ваттах. Дальше, чтобы наращивать производительность надо ухищряться. Не зря в топовых процах э...
TrendForce: GeForce RTX 50 будут дороже в связи с высокой стоимостью GDDR7, цены ОЗУ тоже вырастут
Archimedes
19:43
Э... вот просто возьмут двух астронавтов, закинут их в капсулу Crew Dragon и полетят? Там же перегрузки при спуске, и особенно при приземлении, весьма высокие. Там без анатомических кресел делать нече...
Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
jsth
19:32
"Это они должны боятся!" Они и боятся, поэтому за них воюют укры. Умели бы воевать на суше, то сами бы все сделали. "Им терять гораздо больше чем нам." Им вообще нечего терять. Их устраивает любой сц...
В США считают, что Россия может ввести бесполетную зону над Черным морем
Windmark
19:24
У тебя и таких как ты с АМД всегда боль. Мозгов то нет. Я поставлю АМД и никаких проблем не будет , но оно мне не надо
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем