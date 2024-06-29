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В России разработали компактную материнскую плату для двух процессоров
Новинка имеет 12 слотов для установки ОЗУ.

Российские специалисты из компании «Е-Флопс» разработали компактную материнскую плату, которая может работать с двумя процессорами и имеет двенадцать слотов для установки модулей оперативной памяти, говорится в материале издания CNews.

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Источник фото: CNews/Е-Флопс

Материнская плата, получившая название «Ключевская», имеет двадцатислойную конструкцию и может работать с двумя процессорами на архитектуре ARM64 с количеством ядер не более 48 и тактовой частотой не выше 2.2 ГГц. О каких именно моделях CPU идёт речь, не уточняется, но как минимум в ассортименте российской компании «Байкал Электроникс» имеются процессоры, подходящие под данное описание.

Кроме того, плата поддерживает работу модулей оперативной памяти DDR4 в шестиканальном режиме при задействовании всех двенадцати слотов, а также имеет 80 линий PCIe.

Помимо этого, российская разработка снабжена слотом PCIe 4.0 x16 для подключения дополнительных устройств, разъёмом PCIe 4.0 x16 OCP 3.0, двумя слотами M.2, предназначенными для накопителей типоразмера 2242, одним USB 2.0 и двумя разъёмами Ethernet, обеспечивающими скорость до 10 и 25 Гбит/c соответственно, а также четырьмя PCIe 4.0 x16/CCIX и коннектором SO-DIMM DDR4 на 260 контактов, который необходим для подсоединения модуля мониторинга и управления, соответствующего стандарту RunBMC.

Слоты PCIe 4.0 x16/CCIX, о которых упоминалось чуть ранее, значительно расширяют возможности системной платы «Ключевская» — к ним можно подключать дополнительные платы расширения, благодаря которым систему из двухпроцессорной можно превратить в четырёхпроцессорную путём соединения двух материнских плат между собой, а также увеличить скорость обмена данными между процессорами в два раза, что достигается за счёт специальной платы-объединителя.

Разработанная специалистами российской компании «Е-Флопс» системная плата «Ключевская» частично производится на китайских заводах, так как в России пока что нет производств, обеспечивающих выпуск продукции с современными классами точности — печатная плата для «Ключевской» выпускается в Китае, а поверхностный монтаж производится уже на территории РФ.

Производитель не делится информацией о сроках серийного выпуска своей новой материнской платы, отмечая лишь, что производство стартует в ближайшем будущем.

#россия #материнская плата
Источник: cnews.ru
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