Благодаря производительному чипсету новая модель бьёт рекорды быстродействия.

Компания OnePlus, как и предполагалось, выпускает свою новую модель планшета, получившую название Pad Pro и оснащённую производительным чипом совместно с большим экраном, сообщает сайт Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Планшет OnePlus Pad Pro получил чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ ОЗУ и хранилище объёмом до 512 ГБ. Новинка отличается крайне высокой производительностью — в тесте AnTuTu устройство набирает 2 316 067 баллов, что представляет собой новый рекорд для Android-планшетов.

Кроме того, новая модель оснащается IPS-панелью с диагональю 12.1 дюйма, разрешением 3K (3000x2120 точек), соотношением сторон 7:5, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 900 нит и плотностью пикселей 303 PPI. Экран снабжён технологией Bright Eye Protection, минимизирующей негативное влияние на глаза благодаря низкому уровню синего цвета, адаптации к окружающему освещению и затемнению постоянным током.

Питается устройство от батареи ёмкостью 9510 мА·ч, поддерживающей быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. Помимо этого, новинка имеет ряд функций, расширяющих возможности пользователя, в том числе улучшенную связь между устройствами и упрощённую передачу файлов.

Стоимость планшета OnePlus Pad Pro в версии с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ составляет 2799 юаней (385 долларов, 33 200 рублей), 8 ГБ + 256 ГБ — 2999 юаней (412 долларов, 35 500 рублей), 12 ГБ + 256 ГБ — 3299 юаней (453 доллара, 39 100 рублей), 16 ГБ + 512 ГБ — 3699 юаней (508 долларов, 43 800 рублей).