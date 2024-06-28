Новая разработка опережает не только стандартные сим-карты, но и существующие аналоги.

Китайская телекоммуникационная компания China Mobile представила свою новую супер-сим-карту, которая оснащена собственным CPU и увеличенным объёмом памяти, говорится в публикации сайта TechSpot.

реклама

Сим-карта. Источник фото: Pixabay

Новая супер-сим-карта снабжается полноценным 32-битным процессорным ядром с архитектурой RISC-V, работающим на тактовой частоте 120 МГц, и имеет 2.5 МБ встроенной флеш-памяти, что в десять раз больше по сравнению со стандартными сим-картами и в два раза выше на фоне существующих супер-SIM.

Производитель утверждает, что благодаря встроенному процессору новая супер-сим-карта обеспечивает скорость связи в десять раз выше по сравнению с возможностями стандартных сим-карт и демонстрирует вдвое большую вычислительную мощность на фоне показателей других моделей супер-сим-карт.

Кроме того, разработка China Mobile имеет более ста методов обеспечения безопасности на аппаратном уровне, в том числе шифрование шины, защиту от атак по сторонним каналам и клонирования, а также ряд других функций, соответствующих стандартам сертификации EAL5+.

Помимо этого, новая супер-сим-карта имеет расширенные возможности для обеспечения надёжного подключения — новинка поддерживает не только стандарт ISO-7816, но и интерфейсы QSPI, UART, SWP, SPI и I2C для связи с целым рядом разнообразных датчиков, чипов хранения данных и радиомодулей.

China Mobile планирует использовать свою новую разработку для целого ряда продуктов, в том числе устройств интернета вещей, контроля доступа и упрощения цифровых платежей, интеллектуальных систем и цифровых удостоверений личности.

Отмечается, что сим-карты стандарта Super SIM набирают популярность в Китае и уже широко используются в различных сферах.