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Honor Magic V3 может стать самым тонким складным смартфоном в мире
Производитель хвалится малой толщиной новинки.

Китайский бренд Honor продолжает свою работу по выпуску самых тонких складных моделей смартфонов в мире — производитель опубликовал рекламный постер, в котором сообщил, что смартфон со складным экраном Honor Magic V3 будет тоньше, чем модель предшествующего поколения, Honor Magic V2, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Honor Magic V2 все ещё носит титул самого тонкого складного смартфона в мире, имея толщину 4.7 и 9.9 мм в разложенном и сложенном состоянии соответственно, но Honor Magic V3 потеснит своего предшественника с пьедестала — как заявляет производитель, новинка поднимет планку ещё выше, став тоньше по сравнению с моделью прошлого поколения.

На опубликованном компанией изображении можно убедиться, что Honor Magic V3 является ультратонкой моделью, и только чуть выступающий модуль камеры на задней панели немного увеличивает его толщину. При этом производитель пока не делится информацией о точных размерах новинки.

Кроме того, компания сообщила, что новая модель будет оснащена целым рядом функций, использующих возможности искусственного интеллекта, в том числе направленных на защиту глаз пользователей и сохранность конфиденциальных данных от мошенников.

Ранее стало известно, что складной смартфон Honor Magic V3 может быть оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и ёмким аккумулятором на 5000 мА·ч, несмотря на свою весьма малую толщину, который, как указано на сайте сертификации 3C, будет иметь поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 66 Вт, а также спутниковой связи.

Ожидается, что новая модель Honor дебютирует в ближайшее время, а учитывая тот факт, что модель предшествующего поколения была презентована в июле прошлого года, запуск новинки может состояться уже через несколько дней или недель.

#honor magic v3
Источник: gizmochina.com
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Складной смартфон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи появился на сайте сертификации 3C
Смартфон Honor Magic V3 получит чип Snapdragon 8 Gen 3
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