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Смартфон Redmi K70 Pro официально получил весомое снижение стоимости
Производитель решил сделать данную модель ещё более привлекательной.

Смартфоны серии Redmi K70 были выпущены в ноябре прошлого года и уже чуть упали в цене, но производитель решил ещё больше снизить стоимость Pro-версии, объявив о скидке до 600 юаней ($82) на данную модель, сообщается в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: Xiaomi

Благодаря скидке стоимость Redmi K70 Pro с конфигураций 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 + 256 ГБ постоянной памяти UFS 4.0 теперь составляет 2799 юаней ($385), 16ГБ + 256 ГБ — 2999 юаней ($412), 12 ГБ + 512 ГБ — 3099 юаней ($426), 16 ГБ + 512 ГБ — 3299 юаней ($453), а 24 ГБ + 1 ТБ — 3799 юаней ($522).

Смартфон Redmi K70 Pro оснащается производительным восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 6.67-дюймовым дисплеем, изготовленным по технологии AMOLED, с разрешением 1440x3200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 4000 нит и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц.

На задней панели устройства расположилась 50-Мп основная камера с диафрагмой f/1.6, телеобъектив с двукратным оптическим зумом и 12-Мп сверхширокоугольный модуль, а на фронтальной стороне имеется 16-Мп селфи-камера. Смартфон питается от аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 120 Вт по стандартам QC3+ и PD 3.0.

Размеры модели достигают 160.9x75.0x8.2 мм, а его вес составляет 209 г. Устройство работает на Android 14 с надстройкой в виде HyperOS и имеет два слота для сим-карт, порт USB Type-C, датчик отпечатков пальцев, встроенный в экран, а также поддержку Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и NFC.

#redmi k70 pro
Источник: gizmochina.com
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