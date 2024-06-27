Компания, судя по всему, изменила свою стратегию в отношении удобства ремонта своих продуктов.

В прошлом месяце компания Microsoft представила свои новые модели ноутбуков серий Surface Laptop и Surface Pro, которые стали частью платформы Copilot+ PC и получили процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, а на прошлой неделе стартовали поставки новых устройств, благодаря чему специалисты iFixit смогли оценить ремонтопригодность новинок, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Отмечается, что ноутбуки Microsoft Surface обычно критикуют за то, что их достаточно сложно ремонтировать, но новые модели лэптопов компании избежали данной участи, заслужив весьма высокие оценки ремонтопригодности от специалистов платформы iFixit — модели Surface Pro 11 и Surface Laptop 7 получили 8 из 10 возможных баллов, что делает их одними из наиболее ремонтопригодных устройств в своих сегментах.

Как показал представитель iFixit в видеоролике, демонстрирующем разборку устройств, панели и компоненты ноутбуков имеют специальную маркировку, называемую «Wayfinder Markings», подробно описывающую тип и количество винтов, используемых для крепления. Кроме того, на панелях присутствуют QR-коды, при помощи которых имеется возможность получить ссылки на необходимую документацию по обслуживанию.

Также к преимуществам Surface Laptop 7 отнесли возможность быстрой замены аккумулятора, который можно извлечь, просто сняв заднюю крышку устройства, и SSD-диска, благодаря чему пользователи смогут устанавливать накопитель с большим объёмом без особых усилий.

Единственным заметным недостатком новинки оказалась распаянная память, в результате чего владелец устройства не сможет заменить её, в отличие от других компонентов. Несмотря на это, специалисты iFixit считают, что Surface Laptop 7 является чрезвычайно ремонтопригодным устройством и представляет собой почти полную противоположность оригинальному Surface Laptop.

Лэптоп Surface Pro 11 также был высоко оценён исследователями в связи с удобством ремонта устройства — обладатель новинки может без проблем заменить SSD и даже сравнительно просто снять экран. Замена батареи потребует чуть больших усилий из-за прочного клея. Отмечается, что Surface Pro 11 ремонтировать чуть труднее, чем Surface Laptop 7, но специалисты iFixit всё равно считают, что новая модель является одной из самых ремонтопригодных в своём классе.

Исследователи высоко оценили работу Microsoft в отношении значительного повышения удобства при ремонте новых устройств по сравнению с моделями предшествующих поколений и считают, что компания движется в правильном направлении.