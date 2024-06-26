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Смартфон Vivo X200 может оказаться компактной моделью и получить чип Dimensity 9400
Vivo X200 должен дебютировать в октябре.

Осенью текущего года китайская компания Vivo должна пополнить свой ассортимент смартфонов новыми моделями серии X200, свежими данными о которых продолжает делиться информатор Digital Chat Station, сообщается в публикации сайта Gizmochina.

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Vivo X100. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Vivo X200 будет снабжён плоским экраном, выполненным по технологии OLED, с разрешением 1.5K, узкими рамками и компактными размерами — судя по всему, диагональ дисплея новинки будет меньше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Vivo X100, имеющей 6.78-дюймовый экран.

Кроме того, новинке приписывается наличие переработанного модуля объектива и 50-Мп тройной камеры на задней панели, в том числе перископического телеобъектива с трёхкратным оптическим зумом. Отмечается, что для обработки изображений будет использоваться чип Vivo собственной разработки, характеризующийся расширенными возможностями.

Помимо этого, устройство должно обзавестись оптическим решением для разблокировки при помощи отпечатков пальцев. Более подробными данными информатор пока не делится.

Ранее Digital Chat Station раскрыл некоторые детали о старшей модели, Vivo X200 Pro — новинка должна получить OLED-панель с изогнутыми краями, разрешением 1.5K и диагональю 6.7-6.8 дюйма, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном, а также ёмкую батарею, которая может превзойти возможности аккумулятора модели прошлого года, Vivo X100 Pro, ёмкость которого составляет 5400 мА·ч.

Обе модели линейки Vivo X200 должны получить чипсет MediaTek Dimensity 9400. Ожидается, что официальная презентация моделей смартфонов Vivo серии X200 состоится в октябре текущего года.

#vivo x200
Источник: gizmochina.com
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