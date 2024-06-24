Стоимость Samsung Galaxy Z Flip6 выше по сравнению с ценником модели предшествующего поколения.

Уже через несколько недель южнокорейский производитель Samsung презентует сразу несколько новых мобильных устройств, в том числе складной смартфон Galaxy Z Flip6, который недавно появился в одном из американских магазинов, а сегодня был замечен в ассортименте европейского продавца, о чём сообщили журналисты сайта SamInsider.

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Источник фото: Gizmochina

Чуть ранее стало известно, что смартфон со складным экраном Samsung Galaxy Z Flip6 в США будет на $100 долларов дороже модели предшествующего поколения, Galaxy Z Flip5, а сегодняшнее появление новинки в европейской рознице указывает на то, что цены новой модели в Европе, судя по всему, также подвергнутся повышению.

Стоимость Galaxy Z Flip6 в одном из европейских магазинов составляет 1340 евро за версию с накопителем на 256 ГБ и 1467 евро за вариант с 512 ГБ постоянной памяти — для сравнения, стартовые цены версий Galaxy Z Flip5 с хранилищем объёмом 256 и 512 ГБ в Германии составляли 1199 и 1319 евро соответственно.

При этом за дополнительную плату можно ожидать целый ряд улучшений по сравнению с моделью предыдущего поколения — складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6 должен получить более быстрый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, основную камеру на 50 Мп с диафрагмой f/1.8, что является ощутимым апгрейдом на фоне 12-Мп основного модуля у Galaxy Z Flip5, а также более ёмкую аккумуляторную батарею (4000 мА·ч против 3700 мА·ч).

Отмечается, что цены в разных странах могут различаться в зависимости от НДС и пошлин, а официальная стоимость новинки ещё не подтверждена. Ожидается, что официальный анонс Samsung Galaxy Z Flip6 состоится совместно с другими новинками компании уже 10 июля текущего года.