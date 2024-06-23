Кроме того, новинку оснастят 6.6-дюймовым экраном.

Уже совсем скоро китайская компания Oukitel должна выпустить свою новую бюджетную модель смартфона, получившую название Oukitel C53 — в распоряжении журналистов сайта GSMArena оказались изображения новинки, демонстрирующие внешний вид устройства, и данные о технических характеристиках.

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Смартфон Oukitel C53 получит восьмиядерный чипсет начального уровня Unisoc SC9863A, 6.6-дюймовую LCD-панель с разрешением HD+ и яркостью 400 нит, прикрытую защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения благодаря наличию слота для установки карт памяти microSD.

Задняя панель новинки украшена ромбовидным тиснением и квадратным модулем камеры с тремя отверстиями, одно из которых служит для декоративных целей, а два других представляют собой основную камеру с разрешением 13 Мп и диафрагмой f/2.2, а также светодиодную вспышку.

Источник фото: GSMArena

Питаться устройство будет от аккумуляторной батареи ёмкостью 4000 мА·ч, для зарядки которой предусмотрен порт USB Type-C. Кроме того, новинка обзаведётся 3.5-мм разъёмом для наушников и будет работать под управлением операционной системы Android 14, которая в теории может быть обновлена до более свежей версии, но на протяжении какого периода будет осуществляться поддержка, не указывается.

Смартфон Oukitel C53 будет предлагаться в фиолетовом, синем, сером и зелёном цветовых оформлениях. Стоимость новой модели составит 120 евро (11 300 рублей), приобрести устройство можно будет через официальный сайт производителя.