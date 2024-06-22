Новинка должна быть представлена в начале следующего года.

Уже через несколько недель компания Samsung представит сразу несколько своих новых мобильных устройств, но планшет Galaxy Tab S10 Ultra выйдет намного позже, поэтому информации о нём в настоящий момент не так уж и много, хотя первые качественные рендеры уже появились в распоряжении журналистов сайта Android Headlines, что позволяет изучить внешний вид устройства.

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Сообщается, что Samsung не будет изменять своим принципам и оснастит устройство данного класса дисплеем с большой диагональю. Планшету Galaxy Tab S10 Ultra приписывается наличие солидного 14.6-дюймового экрана, подобно модели предшествующего поколения, Galaxy Tab S9 Ultra. Кроме того, новинка сохранит двойную переднюю и заднюю камеры.

Габариты новой модели будут достаточно внушительными, но она станет чуть тоньше по сравнению с предшественницей, что может не устроить ряд пользователей, жалующихся на весьма небольшую толщину Galaxy Tab S9 Ultra — приблизительные размеры устройства составят 326.4x208.6x5.45 мм.

Источник фото: Onleaks/Android Headlines

Кроме того, новинка получит четыре динамика, в настройке которых принимали участие инженеры компании AKG, и магнитную зарядку для стилуса S Pen, расположенную сзади. На правой боковой грани устройства расположатся кнопки питания и громкости.

Информации о технических характеристиках Samsung Galaxy Tab S10 Ultra практически нет — предполагается, что новинка может быть оснащена производительным чипом от Qualcomm, тем более, что Snapdragon 8 Gen 4 выходит за несколько месяцев до предполагаемого дебюта новой модели, но применение чипсета от MediaTek тоже не исключено. Также ожидается, что устройство будет выпущено в версиях с 12/16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ.

Предполагается, что новинка будет представлена в начале следующего года.