Это позволит минимизировать эмоциональное напряжение у сотрудников колл-центров.

Технологии искусственного интеллекта продолжают внедрять в различные сферы бизнеса и производства, но иногда кажется, что компании несколько перебарщивают с новыми ИИ-функциями — японская корпорация Softbank намерена использовать ИИ для модификации голосов разгневанных клиентов, говорится в публикации сайта Ars Technica.

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Источник фото: Pixabay

При помощи искусственного интеллекта компания Softbank собирается изменять тон и высоту голосов клиентов в режиме реального времени таким образом, чтобы они не звучали излишне агрессивно, что в теории должно защитить эмоциональное здоровье операторов колл-центров.

Для своей разработки специалисты Softbank используют модель искусственного интеллекта, которая была обучена на основании набора данных, включающего голоса десяти актёров, выражающих в своих фразах различные эмоции, в том числе негативные, благодаря чему система научилась распознавать и изменять голосовые характеристики.

Помимо изменения угрожающе звучащего голоса клиента на более спокойный разработанная Softbank модель ИИ может отслеживать продолжительность и содержание разговора, чтобы иметь возможность отправлять предупреждения в случае выхода за определённые рамки.

При этом новая технология не будет полностью исключать негативные эмоции клиентов из разговора, чтобы сотрудник смог понять настроение потребителя.

Отмечается, что проблема разговора клиентов той или иной компании с операторами колл-центров на повышенных тонах весьма распространена по всему миру, поэтому внедрение данной технологии позволит минимизировать стресс у работников линии поддержки, но некоторые пользователи в обсуждении данной темы заметили, что слишком большое количество разгневанных клиентов может свидетельствовать о некачественной работе компаний или организаций, а внедрение технологии изменения голоса позволит лишь убрать «симптомы», игнорируя реальные проблемы, в то время как необходимо лучше узнать потребности пользователей и перестроить механизмы таким образом, чтобы не вызывать негативных эмоций у потребителей.

В настоящий момент Softbank продолжает работать над своей новой технологией и планирует приступить к её внедрению до 31 марта 2026 года.