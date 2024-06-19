Новая утечка показывает разительное отличие в цене между Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra.

Уже через несколько недель компания Samsung представит целый ряд своих новых мобильных устройств, в том числе умные часы Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra, подробными данными о характеристиках которых поделился информатор negativeonehero, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Smartprix

Новым моделям умных часов Samsung Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra приписывается наличие 3-нм чипа Exynos W1000 с частотой 1.6 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Как следует из утечки, модель Samsung Galaxy Watch7 будет представлена в двух вариантах — 40-мм и 44-мм с размерами 40.4x40.4x9.7 и 44.4x44.4x9.7, а также весом 28.5 и 33.5 г соответственно. Для 40-мм модификации предусмотрено наличие аккумуляторной батареи на 300 мА·ч, а для 44-мм — 425 мА·ч.

Умные часы Galaxy Watch7 Ultra будут выпускаться в 47-мм варианте (47.4x47.4x12.1 мм) с аккумулятором на 590 мА·ч. Вес устройства составит 61.5 г, что может быть связано с использованием более ёмкой батареи и титанового корпуса.

Ключевые функции Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra, судя по всему, идентичны и представлены возможностью снятия ЭКГ, измерения давления, насыщения кислородом, изменения температурных показателей и предоставления информации об упражнениях. Точных данных о наличии у Galaxy Watch Ultra эксклюзивных функций не имеется, но в более ранних утечках предполагалось, что устройство получит способность определения уровня сахара в крови.

Кроме того, умные часы Galaxy Watch Ultra могут получить более яркий дисплей по сравнению с Galaxy Watch7 (3000 нит против 2000 нит), а также три кнопки вместо двух.

Стоимость новых моделей умных часов, как гласит утечка, будет разительно отличаться как минимум в Южной Корее — если за 40-мм и 44-мм версии Galaxy Watch7 попросят 379 500 вон (275 долларов США) и 419 000 вон (303 доллара США), то Galaxy Watch Ultra оценены в 899 800 вон (651 доллар США).