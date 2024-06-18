Новинка будет снабжаться встроенным роутером и помещаться в рюкзак.

Глава SpaceX, американский миллиардер Илон Маск, анонсировал запуск более дешёвой версии спутниковой тарелки Starlink, которая получит встроенный роутер и будет помещаться в рюкзак, сообщается в материале сайта NotebookCheck.

реклама

Источник фото: NotebookCheck/Oleg Kutkov/X

Как заявил Илон Маск, новая спутниковая тарелка Starlink Mini будет примерно вдвое дешевле стандартного варианта, похваставшись, что в настоящий момент пишет свои сообщения с её помощью. Кроме того, он отметил, что подготовка к работе тарелки занимает всего 5 минут, а транспортировать её можно в обычном рюкзаке, добавив, что новинка будет доступна в ближайшем будущем в ряде регионов и изменит мир.

Помимо этого, Маск поделился данными о возможностях спутниковой тарелки Starlink Mini, опубликовав результаты теста скорости сети Интернет, которые выглядят многообещающими — скорость загрузки составила около 100 мегабит в секунду, а задержка достигла 23 мс.

Столь низкие показатели задержки весьма впечатляют, так как не каждый провайдер, предоставляющий доступ к сети Интернет по кабелю, может обеспечить такой результат, поэтому не удивительно, что Илон Маск посоветовал использовать новую спутниковую тарелку в качестве резервного канала взамен проводного.

Говоря о способе переноски новой тарелки в рюкзаке, глава SpaceX вовсе не преувеличивал — размеры Starlink Mini составляют 27.9x22.9 см, что значительно меньше стандартной антенны и позволяет легко транспортировать новинку на значительные расстояния. При этом информации о весе устройства пока не предоставляется, хотя журналисты источника предполагают, что он будет не слишком велик.

Спутниковая тарелка Starlink Mini имеет встроенный роутер благодаря наличию чипа MediaTek MT7629, поддерживающего беспроводную передачу данных по стандарту Wi-Fi 6 в диапазонах 2.4 и 5 ГГц, а также 3x3 MIMO.

Сообщается, что стоимость новинки составит $299, что ощутимо меньше цены стандартного комплекта Starlink с отдельным роутером, достигающей $599. Запуск Starlink Mini должен состояться в июле или августе текущего года.