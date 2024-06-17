Lenovo Legion M6X Pro может заинтересовать не слишком требовательных геймеров.

Игровая мышь Lenovo Legion M6X Pro, обладающая набором функций для не слишком требовательных геймеров и весьма демократичной ценой, появилась в продаже в магазине JD.com, сообщается в материале издания Gizmochina.

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Геймерская мышь Legion M6X Pro от Lenovo оснащается сенсором PixArt PAW3395, известным своей высокой производительностью, точностью и чувствительностью. Он характеризуется диапазоном разрешений от 100 до 26 000 точек на дюйм (DPI), скоростью отслеживания до 650 дюймов в секунду (IPS) и ускорением в 50G.

Кроме того, устройство снабжено микропереключателями Omron, которые, как заявляет производитель, отличаются долговечностью и способны выдержать до 80 млн нажатий, закруглёнными ножками из ПТФЭ для плавного скольжения, а также имеет пятиуровневую регулировку разрешения, что упрощает его использование, не требуя установки дополнительного программного обеспечения.

Дизайн новинки разработан с учётом обеспечения надёжного захвата во время игровых баталий, оптимизирован для когтевого хвата или захвата пальцами и подойдёт даже для геймеров с небольшим размером ладоней.

Подключение мыши реализовано при помощи кабеля USB Type-C, беспроводного канала связи (2.4 ГГц) или посредством Bluetooth, что расширяет совместимость новинки с другими устройствами и обеспечивает быстрое переключение.

Источник фото: Gizmochina

Новинка снабжается аккумулятором на 450 мА·ч с поддержкой технологии Legion AI Power, которая призвана обеспечить стабильное подключение в радиусе 10 метров и увеличить время автономной работы благодаря интеллектуальному управлению. Устройство доступно в двух цветовых оформлениях — чёрном (Phantom Black) и белом (Frost White).

Игровая мышь Lenovo Legion M6X Pro доступна на JD.com по цене 149 юаней, что эквивалентно 21 доллару или 1 800 рублей.