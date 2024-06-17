Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra появился на изображениях и раскрыл ряд своих характеристик
Motorola Razr 50 Ultra должен дебютировать уже через неделю.

В преддверии своего запуска складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra продолжает появляться в базах данных различных сайтов — сегодня новинка была замечена в бенчмарке Geekbench и на тайваньском сайте NCC, подтвердив ряд своих характеристик и продемонстрировав дизайн, сообщается в публикации издания Gizmochina.

реклама

Благодаря сертификации NCC стало известно, что складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra с модельным номером XT2451-3 получит батарею на 4000 мА·ч и будет поставляться в комплекте с 68-Вт зарядным устройством, хотя может ограничиться поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, что является улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, оснащённой аккумулятором на 3800 мА·ч с возможностью 30-Вт зарядки.

На представленных изображениях видно, что новинка имеет два горизонтально расположенных модуля камеры со светодиодной вспышкой, экран с вырезом по центру, а внизу расположились порт USB Type-C, микрофон и решётка динамика. Также указывается, что смартфон будет выпускаться в тёмно-синем, персиковом и зелёном цветовых оформлениях.

В базе данных Geekbench смартфон Motorola Razr 50 Ultra предстал с чипом, оснащённым одним ядром с тактовой частотой 3.01 ГГц, четырьмя ядрами, работающими на частоте 2.8 ГГц, и тремя ядрами с частотой 2.02 ГГц, что указывает на наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Кроме того, устройство получило 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 14. В одноядерном тесте новинка показала результат в 1829 баллов, а в многоядерном — 4214 очков.

Источник фото: 91 Mobiles

Более ранние утечки приписывают Motorola Razr 50 Ultra наличие 6.9-дюймового складного OLED-экрана с разрешением 1080x2640 пикселей и частотой 120 Гц, 4-дюймового внешнего дисплея, изготовленного по технологии OLED, с разрешением 1272x1080 пикселей, двух 50-Мп камер и 32-Мп селфи-камеры.

Ожидается, что Motorola Razr 50 Ultra и стандартная версия Razr 50 будут представлены уже 25 июня текущего года.

#motorola razr 50 ultra
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra появился на сайте сертификации с ОЗУ до 18 ГБ и чипом 3 ГГц
В сети появились результаты тестов и реальное фото смартфона Motorola Razr 50 Ultra
Инсайдер OnLeaks рассказал о характеристиках складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно, на что способен принятый на вооружение новый истребитель F-15EX Eagle II
5
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
7
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Утечка геймплея GTA 6 показала, что переключение между героями в игре будет почти мгновенным
4
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
Солнечная панель, установленная в 1992 году, сумела сохранить 79,5% своей первоначальной мощности
5
В западной прессе считают Lada Iskra обычным клоном Логана и типичной кражей чертежей
9
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
7
Минобороны: Российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Загорное
3
Мелони: Страны ЕС не будут «напрямую» участвовать в кредите для Украины на $50 миллиардов
1
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
1
Россия впервые за два года заняла место США по поставкам газа в Европу, укрепившись в роли лидера
4
Израиль представил новый "блуждающий" беспилотник Orbiter 2 LM
+
В Японии представили технологию изменения голоса, которая преобразует крик в спокойный тон
2
ВМС США отслеживали российскую атомную подводную лодку у своих берегов
1
Бывшая сотрудница Neuralink подал на компанию в суд, утверждая, что ей приходилось работать с болеющими герпесом обезьянами
5
AFOX представляет три новые модели Radeon RX 6x50 спустя более двух лет после запуска серии
1
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
1
Тодд Говард из Bethesda Game Studios заявил, что хочет превратить The Elder Scrolls VI в игру-сервис
1

Популярные статьи

Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
9
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
48
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
8
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
70
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
18
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
38
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
Мое мнение о сериале Fallout
21
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
21
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
5

Сейчас обсуждают

World Trailer
23:29
Игра может грузить CPU до 100%? может! Приложения могут? могут! Вот и ОС дайте хоть 10% :D Привыкайте оконщики ))
Баг в Windows 11 Insider Preview уже несколько недель вызывает повышенную нагрузку на процессор
SlyBiBi
23:26
Ни о чём ...
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Midnight Sun
23:22
Вы - да, 100%
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
32Влад32
23:21
Когда менять? Как не станет жалко потраченных на нее денег - сразу покупайте.
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Red Line
23:20
Это не ответ эксперта, ты любитель?
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
Red Line
23:20
Весь мир 95-й квартал, а мы в нем пешки.
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
l33t_h4x00r
23:19
Маск , не стесняйся , давай сразу про печать на лоб и на правую руку
По мнению Маска, в будущем люди перейдут на использование мозговых имплантов вместо смартфонов
Chingizid
23:17
Автор баран? Есть деньги, хочу и меняю на новое просто потому что хочу и цена не волнует.
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Акшай Кумар
23:17
Юра, что ты несёшь? Память последние 15 лет стоит копейки.
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Дамен Мершед
23:14
У меня 4х4 16гб . Скажу одну вещь, что пока ps5 с 16 гб озу будет актуальна, будет и актуально и 16 гб на пк
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем