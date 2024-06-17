Motorola Razr 50 Ultra должен дебютировать уже через неделю.

В преддверии своего запуска складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra продолжает появляться в базах данных различных сайтов — сегодня новинка была замечена в бенчмарке Geekbench и на тайваньском сайте NCC, подтвердив ряд своих характеристик и продемонстрировав дизайн, сообщается в публикации издания Gizmochina.

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Благодаря сертификации NCC стало известно, что складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra с модельным номером XT2451-3 получит батарею на 4000 мА·ч и будет поставляться в комплекте с 68-Вт зарядным устройством, хотя может ограничиться поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, что является улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, оснащённой аккумулятором на 3800 мА·ч с возможностью 30-Вт зарядки.

На представленных изображениях видно, что новинка имеет два горизонтально расположенных модуля камеры со светодиодной вспышкой, экран с вырезом по центру, а внизу расположились порт USB Type-C, микрофон и решётка динамика. Также указывается, что смартфон будет выпускаться в тёмно-синем, персиковом и зелёном цветовых оформлениях.

В базе данных Geekbench смартфон Motorola Razr 50 Ultra предстал с чипом, оснащённым одним ядром с тактовой частотой 3.01 ГГц, четырьмя ядрами, работающими на частоте 2.8 ГГц, и тремя ядрами с частотой 2.02 ГГц, что указывает на наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Кроме того, устройство получило 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 14. В одноядерном тесте новинка показала результат в 1829 баллов, а в многоядерном — 4214 очков.

Источник фото: 91 Mobiles

Более ранние утечки приписывают Motorola Razr 50 Ultra наличие 6.9-дюймового складного OLED-экрана с разрешением 1080x2640 пикселей и частотой 120 Гц, 4-дюймового внешнего дисплея, изготовленного по технологии OLED, с разрешением 1272x1080 пикселей, двух 50-Мп камер и 32-Мп селфи-камеры.

Ожидается, что Motorola Razr 50 Ultra и стандартная версия Razr 50 будут представлены уже 25 июня текущего года.