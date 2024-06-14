Новинка дебютирует уже в июле.

В следующем месяце на мероприятии в Париже южнокорейский технологический гигант Samsung презентует сразу несколько новых моделей своих мобильных устройств, в том числе смартфон со складным экраном Galaxy Z Fold6, подробные характеристики которого были опубликованы сайтом Smartprix.

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Источник фото: Smartprix

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 получит мощный 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оснащённый одним ядром Cortex-X4 с тактовой частотой до 3.39 ГГц, тремя ядрами Cortex-A720 с пиковой частотой до 3.1 ГГц, двумя ядрами Cortex-A720, частота которых будет достигать 2.9 ГГц, и двумя ядрами Cortex-A520 с частотой до 2.2 ГГц, а также видеоядром Adreno с тактовой частотой 1 ГГц. Новинка будет снабжена 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Внутренний складной дисплей устройства будет характеризоваться диагональю 7.6 дюйма и разрешением 2160x1856 пикселей (QXGA+), а внешний будет представлен 6.3-дюймовой панелью с разрешением 986x2376 точек (HD+). Оба экрана выполнены по технологии Dynamic AMOLED 2X, имеют адаптивную частоту обновления до 120 Гц, глубину цвета 16M и поддерживают рукописный ввод при помощи электронного пера S Pen.

Смартфон обзавёлся основной широкоугольной 50-Мп камерой с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольным модулем с разрешением 12 Мп, диафрагмой f/2.2 и 120-градусным охватом, а также 10-МП телеобъективом с диафрагмой f/2.4, 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом. Все 3 камеры имеют поддержку автофокуса и оптической стабилизации изображения. Для селфи предназначена фронтальная 10-Мп камера с диафрагмой f/2.2 и модуль под дисплеем с разрешением 4 Мп и диафрагмой f/1.8.

Кроме того, поддерживается запись видео с разрешением до 8K со скоростью 30 кадров в секунду, а также видео в замедленном режиме в разрешении 4K со скоростью 120 кадров в секунду и 1080p со скоростью 240 кадров в секунду.

Новинка оснащается двумя слотами для нано-SIM-карт с возможностью использования eSIM, поддерживает 18 стандартов 5G, Wi-Fi 6, Bleutooth 5.3, а также имеет встроенный сканер отпечатков пальцев и разъём USB Type-C. Ёмкость аккумуляторной батареи, как и у модели предшествующего поколения, составляет 4400 мА·ч. Размеры устройства в сложенном состоянии равны 153,5x68,1x12,1 мм, а в разложенном 153,5x132,6x5,6 мм. Вес смартфона немного уменьшился по сравнению с предшественником и составляет 239 г.

Модель будет представлена в следующих цветовых оформлениях — розовом, серебристом и тёмно-синем.

Стоимость всех версий Samsung Galaxy Z Fold6 , как сообщает предыдущая утечка, увеличилась на $100 на фоне цен Galaxy Z Fold5 — за вариант с 256-ГБ накопителем просят $1900, модификацию с 512 ГБ оценили в $2020, а за вариацию с 1 ТБ придётся заплатить $2260.