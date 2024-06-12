Новинка будет выпущена в трёх вариантах с накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Уже в июле южнокорейская компания Samsung представит целый ряд мобильных устройств следующего поколения, в том числе модель складного смартфона Galaxy Z Fold6, информация о стоимости которой появилась в сети Интернет, сообщается в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Предстоящая модель смартфона со складным экраном Samsung Galaxy Z Fold6 будет представлена в трёх вариациях с накопителем объёмом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, стоимость которых на рынке США составит $1900, $2020 и $2260. Данных об объёме оперативной памяти устройства не предоставляется, но ранее новинка была замечена в базе данных Geekbench с 12 ГБ ОЗУ.

Таким образом, Galaxy Z Fold6 окажется дороже модели предшествующего поколения на $100, что справедливо для всех трёх вариантов. При этом устройство будет легче своего предшественника — если вес Galaxy Z Fold5 составлял 253 г, то новинка будет весить всего 239 г, что меньше некоторых флагманских моделей смартфонов, но всё же некоторые конкуренты могут потягаться с новой моделью от Samsung — например, Honor Magic V2 и vivo X Fold 3 весят 231 и 219 г соответственно.

Ранее стало известно, что смартфон получит более широкий 7.6-дюймовый экран, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, операционную систему Android 14 с оболочкой One UI версии 6.1 или 6.1.1 и будет представлен в трёх цветовых оформлениях — тёмно-синем, розовом и серебристом. Некоторые источники также предполагают наличие белой и чёрной цветовых вариаций, которые выйдут в ограниченном количестве.