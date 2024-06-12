Новая функция Paint Cocreator позволяет использовать ИИ для создания изображений.

В прошлом году Microsoft представила предварительную версию Paint Cocreator для Windows 11, позволяющую создавать изображения при помощи текстовых подсказок и собственных эскизов, которые затем будут усовершенствованы искусственным интеллектом, но для этого софтверный гигант требует выполнения определённых условий и соответствия ПК минимальным требованиям, о чём он рассказал в официальной документации, сообщается в материале сайта Neowin.

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Источник фото: Neowin

Согласно официальной документации, для использования Paint Cocreator пользователь должен войти в свою учётную запись Microsoft. Отмечается, что каких-либо ограничений на количество созданных локально изображений не имеется, но необходимо подключение к сети Интернет, что компания аргументирует потребностью доступа к облачным сервисам, которые предоставят безопасное использование ИИ.

Кроме того, для использования новой функции потребуется ПК, относящийся к платформе Copilot+ PC и снабжённый нейронным процессором (NPU) — каких-либо требований к нему Microsoft не предъявляет, но, судя по всему, он должен обеспечивать производительность не ниже 40 TOPS.

Как говорится в документе, для доступа к Cocreator необходимо обновить Microsoft Paint до последней версии, после чего на боковой панели приложения появится специальный значок, нажатие на который запустит новую функцию, позволяющую вводить текстовые подсказки и рисовать эскизы требуемых изображений, чтобы искусственный интеллект получил вводные данные, на основании которых он смог бы улучшить рисунок — в процессе работы пользователь может контролировать уровень креативности ИИ, перемещая ползунок для задействования большего или меньшего вклада ИИ-помощника, а также имеет возможность наблюдать создание изображения на боковой панели.

Более подробную информацию о Paint Cocreator можно найти на официальном сайте Microsoft.