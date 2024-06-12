Это указывает на скорый запуск Vivo Y28e 5G.

Китайская компания Vivo готовится представить свою новую модель смартфона Y28e 5G, которая придёт на смену Y28 5G — новинка была замечена в базе данных Geekbench, Бюро индийских стандартов и на китайском сайте сертификации CQC, что намекает на её скорый дебют, говорится в публикации издания Gizmochina.

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Vivo Y28 5G. Источник фото: Gizmochina

Согласно данным сайта Geekbench, устройство Vivo с модельным номером V2346, указывающим на Y28e 5G, оснащено чипом с 8 процессорными ядрами, 6 из которых работают на тактовой частоте 2.0 ГГц, а 2 функционируют на частоте 2.4 ГГц, и GPU Mali G57, что подразумевает наличие чипсета MediaTek Dimensity 6300 или Dimensity 6080, а также 8 ГБ оперативной памяти. В одноядерном режиме экземпляр набрал 599 баллов, а в многоядерном — 1707 очков. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 14.

Источник фото: Gizmochina/MySmartPrice/Geekbench

Появление Vivo Y28e 5G на китайском сайте сертификации CQC показало, что устройство получит поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Кроме того, модель была обнаружена в базе данных Бюро индийских стандартов, что предполагает её скорый запуск.

Помимо конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти, представленной на Geekebench, могут быть представлены и другие варианты.

Более подробной информации, проливающей свет на технические характеристики и дату дебюта смартфона Vivo Y28e 5G, в настоящее время не имеется.