США, напротив, уменьшили поставки своей продукции на российский рынок на 48%.

Несмотря на напряжённость в отношениях между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки, объёмы российского экспорта на американский рынок в апреле текущего года ощутимо возросли, говорится в материале новостного издания «РИА Новости».

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Источник фото: РИА Новости

Согласно расчётам специалистов источника, экспорт товаров из России в США в апреле 2024 года вырос на тридцать семь процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — в денежном выражении российские компании поставили на американский рынок товаров на общую сумму в 298 млн долларов.

Первое место по объёмам поставок из России в США занимают удобрения, экспорт которых в апреле вырос в 1.6 раза на фоне показателей соответствующего месяца прошлого года, что в денежном эквиваленте вылилось в сумму 164 млн долларов, вторую позицию занимает платина, которой российскими компаниями было отгружено на американский рынок в 32 раза больше в годовом выражении, что составило 94.2 млн долларов, а на третьей строчке оказался экспорт частей турбореактивных двигателей, возросший в три раза и достигший значения в 10.1 млн долларов.

Замыкают пятёрку лидеров по объёмам поставок в США из Российской Федерации фосфаты и жмых из соевого масла — экспорт данных продуктов достиг показателя в четыре млн долларов для каждой категории.

Американские же компании в апреле поставили на российский рынок на 48% меньше товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в денежном эквиваленте составило сумму в 34 млн долларов. Больше всего США отгрузили в Россию пищевых продуктов, объём которых увеличился в два раза, достигнув значения 6.7 млн долларов, вакцин (6.2 млн долларов), медицинских приборов (3.1 млн долларов), рентгенов (2 млн долларов) и медицинских реагентов (1.8 млн долларов).

Отмечается, что в апреле общие объёмы торговли между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки в годовом выражении увеличились на двадцать процентов, но по сравнению с прошлым месяцем уменьшились на тридцать процентов в связи с торговыми ограничениями на приобретение российского урана.