Внешне новинка будет отличаться от модели предшествующего поколения.

Уже совсем скоро серия смартфонов Vivo V пополнится новыми моделями Vivo V40 и V40 Pro, одна из которых появилась на официальных рендерах совместно с информацией о характеристиках, пишет сайт Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Внешне Vivo V40 заметно отличается от модели предшествующего поколения, Vivo V30, имея большие модули камер овальной и круглой формы на задней панели — первый содержит фирменную умную подсветку Aura и сенсор неизвестного назначения, а второй представляет собой двойную камеру под торговой маркой Zeiss. На передней панели можно увидеть дисплей с изогнутыми краями, минимальными рамками и вырезом в верхней части.

Новинке приписывают наличие 6.78-дюймового дисплея, произведённого по технологии AMOLED, с разрешением FHD+ (2400x1800 пикселей), чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 8 ГБ оперативной и 256 постоянной памяти, основной камеры с разрешением 50 мегапикселей, сверхширокоугольного модуля на 50 мегапикселей и фронтальной 50-Мп камеры.

Кроме того, устройство может получить аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 80 Вт, порт USB Type-C, пылевлагозащищённый корпус, выполненный по стандарту IP68, поддержку двух сим-карт, NFC, Bluetooth, Wi-Fi и будет работать под управлением операционной системы Android 14.