OPPO F27 Pro+ получит тот же чип, что и F27 Pro.

Уже через несколько дней компания OPPO может представить свои новые модели смартфонов серии F27 Pro, а сегодня, судя по всему, в сети Интернет появились свежие данные, раскрывающие некоторые характеристики F27 Pro+, пишет сайт GSMArena.

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Благодаря сайту Geekbench стало известно, что смартфон OPPO F27 Pro+ будет основан на том же чипсете, что и F27 Pro, а именно Dimensity 7050 с двумя ядрами ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 2.6 ГГц и шестью Cortex-A55 с частотой до 2.0 ГГц. Также представленный экземпляр оснащается 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 14.

Источник фото: GSMArena

Согласно информации, размещённой в базе данных Camera FV-5, новинка получит 64-Мп основную камеру с диафрагмой f/1.7 и селфи-камеру с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.0.

Кроме того, ряд источников прочит новой модели наличие пылевлагозащищённого корпуса, выполненного по стандарту IP69, изогнутого дисплея, произведённого по технологии AMOLED, а также модуля камеры круглой формы.

Ожидается, что запуск OPPO F27 Pro+ состоится совместно с F27 Pro в первой половине текущего месяца — в Индии данное событие должно произойти 13 июня.