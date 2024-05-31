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Samsung отдает Huawei лидерство на мировом рынке складных смартфонов
Южнокорейский гигант теряет свои позиции.

Рынок моделей смартфонов со складным экраном неуклонно растёт, а былой лидер, компания Samsung, уступает первое место на пьедестале китайскому производителю Huawei, о чём свидетельствуют данные аналитического агентства Counterpoint Research, пишет сайт NotebookCheck.

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Источник фото: Huawei

Согласно представленному анализу, в первом квартале текущего года мировыми производителями складных смартфонов было отгружено в общей сложности на 49 % больше продукции по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, но далеко не все участники данного рынка были успешны — в частности, компания Samsung не смогла сохранить свою лидирующую позицию в мировом рейтинге, недостаточно заинтересовав потенциальных покупателей своими моделями смартфонов со складным экраном Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5, что привело к уменьшению продаж на 42 % и падению занимаемой доли рынка до 23 %.

На первом же месте с показателем доли рынка в 35 % и ростом объёмов продаж на 257 % оказался китайский производитель Huawei, что, как полагают эксперты, связано с сильным ростом китайского рынка складных смартфонов и выходом 5G-модели Mate X5.

На третьей ступени оказался ещё один китайский бренд, ранее принадлежавший Huawei, а именно Honor, который в первом квартале текущего года занял 12 % рынка складных смартфонов и увеличил свои продажи на 460 %, что связывают с возможностью компании реализовывать свои модели за пределами Китая. Наконец, Motorola очутилась на четвёртой позиции с впечатляющим показателем роста на 1473 % и общей долей в 11 %.

#samsung #huawei
Источник: notebookcheck.net
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