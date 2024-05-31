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Новый смартфон OPPO с 6,67-дюймовым экраном и чипом с частотой 2,4 ГГц получил сертификат TENAA
Также новый смартфон OPPO имеет ёмкую батарею.

Новая модель смартфона под брендом OPPO, обладающая ёмким аккумулятором и чипсетом среднего класса, была обнаружена на сайте китайского центра сертификации TENAA, говорится в публикации издания Gizmochina.

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Согласно опубликованным данным, смартфон OPPO с модельным номером PKD110 получил 6.67-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ (1604x720 пикселей) и батарею ёмкостью 5000 мА·ч. Также указан неназванный чип с тактовой частотой 2.4 ГГц, что с большой долей вероятности подразумевает его принадлежность к SoC среднего класса.

Кроме того, устройство будет представлено в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также 128, 256 или 512 ГБ постоянной. Камера предстоящей новинки не слишком впечатляет, представляя собой двойной модуль с основным датчиком на 50 мегапикселей и дополнительным на 2 мегапикселя. Также смартфон имеет селфи-камеру с разрешением 8 мегапикселей.

Источник фото: TENAA

Помимо этого, новая модель снабжается боковым сканером отпечатков пальцев и слотом для установки карт памяти microSD, благодаря чему объём накопителя может быть расширен. Размеры устройства составляют 165.79 x 76.14 x 7.68 мм, а вес — 186 г.

Внешне устройство похоже на представителей серии Reno 12, обладая плоскими рамками и тремя кольцами для модуля камеры. При этом название модели не указывается, поэтому трудно судить, будет ли новинка представлять собой более доступную модель линейки Reno 12, или же станет частью иной серии под брендом OPPO.

Помимо сертификата TENAA, устройство прошло сертификацию CMIIT, подтверждающую поддержку стандарта связи 5G, а также ожидает сертификат 3C, что позволит ему дебютировать на рынке Китая.

Более подробную информацию о названии новинки, её стоимости и дате появления в продаже стоит ожидать в ближайшем будущем.

#oppo
Источник: gizmochina.com
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