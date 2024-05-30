Dimensity 7300 превосходят конкурентов и предшественников по ряду параметров.

MediaTek официально представила свои новые чипы Dimensity 7300 и Dimensity 7300X, пришедшие на смену Dimensity 7050 и получившие целый ряд улучшений, пишет сайт GSMArena со ссылкой на официальный пресс-релиз компании.

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Источник изображения: GSMArena/MediaTek

Чипсеты MediaTek серии Dimensity 7300 получили те же четыре процессорных ядра ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 2.5 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой до 2.0 ГГц, что и SoC предшествующего поколения, но благодаря 4-нм технологическому процессу потребляют на 25 % меньше энергии по сравнению с 6-нм чипом Dimensity 7050.

Как заявляет производитель, чипсеты нового поколения оснащены новейшим графическим процессором ARM Mali-G615 и набором оптимизаций MediaTek HyperEngine, что позволяет обеспечивать в играх на 20 % больший показатель fps при повышенной на 20 % энергоэффективности по сравнению с конкурирующими в данном классе продуктами.

Также к преимуществам чипов серии Dimensity 7300 были причислены расширенные возможности искусственного интеллекта, улучшенная съёмка с использованием процессора обработки изображений MediaTek Imagiq 950 с 12-битным HDR-ISP и поддержкой камер с разрешением до 200 Мп, а также новые аппаратные механизмы для точного шумоподавления и распознавания лиц, позволяющие снимать фото и видео при любом освещении.

Отмечается, что производительность новых чипов в режиме фотосъёмки с живым фокусом в 1.3 раза выше, а обработка фотографий в 1.5 раза быстрее по сравнению с возможностями SoC предшествующего поколения, Dimensity 7050.

Кроме того, для чипсетов серии Dimensity 7300 заявлена поддержка дисплеев с разрешением WFHD+ с частотой 120 Гц и FHD+ с частотой 144 Гц, глобальных стандартов HDR, двух сим-карт, Wi-Fi 6E, стандарта 5G с нисходящей скоростью передачи данных до 3.27 Гбит/c, а также ряд других улучшений.

Также чип Dimensity 7300X поддерживает два дисплея, что указывает на возможность его применения в новейших складных смартфонах, первыми из которых могут стать модели Motorola серии Razr 50.