Кроме того, рассматривается вопрос стимуляции при переходе на отечественное ПО.

В России обсуждают меры по поддержке отечественного программного обеспечения и взимания платы с тех компаний, которые продолжают использовать зарубежное ПО — об этом в рамках TAdviser SUMMIT рассказал глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев, пишет новостное агентство «ТАСС».

реклама

Источник фото: Pixabay

Как сообщил министр, в настоящий момент прорабатывают вопросы, связанные с обеспечением мер поддержки российских компаний и организаций, которые планируют в ближайшем будущем использовать программное обеспечение отечественной разработки, а также введение сборов за применение в своей производственной и коммерческой деятельности зарубежного ПО.

Как отметил Максут Шадаев, данные меры должны положительно сказаться на процессах перехода на российский софт, уравняв его с зарубежным, а также стимулировать компании переходить на отечественное программное обеспечение.

Министр признаёт, что российские компании и организации научились обходить запретительные меры, введённые странами Запада в отношении России, продолжая пользоваться софтом, разработанным и поддерживаемым иностранными компаниями. Судя по всему, подобное положение дел не слишком устраивает правительство РФ, поэтому будут вводиться определённые механизмы, стимулирующие выбирать российское программное обеспечение.

Ранее Председатель Правительства России Михаил Мишустин сообщил, что в настоящее время обговаривается вопрос компенсации российским компаниям до 50% денежных средств, которые они направляют на процесс перехода на отечественное ПО, что даст дополнительную мотивацию выбирать российский софт, а также позволит направлять высвободившиеся средства на развитие.