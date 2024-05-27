Новая модель Legion Go может стать легче и получить более приемлемую цену.

Возрастающая конкуренция на рынке портативных игровых консолей заставляет ряд производителей действовать более решительно, предлагая своим потенциальным клиентам больше возможностей — как говорится в материале сайта Windows Central, компания Lenovo в скором времени может расширить линейку своих портативных игровых приставок, представив Lite-версию модели Legion Go.

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Lenovo Legion Go. Источник фото: Lenovo

Сообщается, что предполагаемая портативная игровая консоль Lenovo Legion Go Lite может получить менее производительный гибридный процессор AMD Ryzen Z1 с 6 ядрами и 12 потоками, а также немного меньший дисплей и вес по сравнению со стандартной моделью Legion Go.

Кроме того, журналисты источника предполагают, что в Lenovo Legion Go Lite, возможно, откажутся от применения съёмных джойстиков по аналогии с Nintendo Switch Lite. Цена новой модели также может быть более доступной по сравнению со стандартным вариантом, стоимость которого начинается с отметки в 630 долларов США.

Учитывая, что Lenovo Legion Go имеет качественный IPS-экран с частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 500 нит, новинка, судя по всему, получит дисплей с похожими характеристиками, но с меньшей диагональю. Кроме того, стандартная модель имеет достаточно внушительный вес в 854 г, что явно может отталкивать ряд потенциальных покупателей, поэтому более лёгкая версия Lite может прийтись по душе геймерам, которые ценят свою мобильность.

В ближайшем будущем ещё один игрок на рынке портативных игровых консолей, компания ASUS, собирается презентовать свою усовершенствованную модель ASUS ROG Ally X с увеличенным объёмом ОЗУ, более ёмкой батареей и рядом других улучшений, стоимость которой должна оказаться выше предшествующей модели, в то время как Lenovo со своей Legion Go Lite, судя по всему, нацелена на более доступный сегмент.

Информации о том, когда именно будет представлена новая модель от Lenovo, пока не имеется, но предполагается, что это произойдёт уже в ближайшем будущем.