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Защищённый смартфон Ulefone Armor 25T Pro получил тепловизионную камеру и аккумулятор на 6500 мА·ч
Стоимость модели с 5G составит около $300.

Ассортимент защищённых смартфонов под брендом Ulefone вскоре пополнится новой моделью Armor 25T Pro с рядом преимуществ, в том числе камерой с расширенными возможностями, говорится в публикации сайта GSMArena.

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Сообщается, что защищенный смартфон Ulefone Armor 25T Pro получит 6.78-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой 120 Гц, надёжно прикрытый стеклом Gorilla Glass Victus, шесть ГБ ОЗУ LPDDR4X и шесть ГБ виртуальной памяти, а также накопитель UFS 2.1 объёмом 256 ГБ и возможностью установки карт памяти MicroSD до 2 ТБ. Задняя панель устройства будет иметь оригинальную кевларовую текстуру.

Версия Ulefone Armor 25T Pro, поддерживающая стандарт связи 5G, будет оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 6300, а модификация с 4G получит SoC MediaTek Helio G99.

Главной отличительной особенностью новинки является её тепловизионная камера ThermoVue, расположенная на задней панели и способная обнаруживать тепловые сигналы с температурой от -20 до +550°C, а также камера ночного видения OmniVision OV64B1B с разрешением 64 МП, оснащённая двумя инфракрасными светодиодами для улучшения качества снимков в темноте.

Основная камера устройства имеет сенсор Samsung GN1, а селфи-камера с разрешением 32 Мп, расположенная на передней панели, оснащена сенсором Samsung GD1.

Источник фото: GSMArena

Также новинку оснастят аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч с возможностью быстрой проводной 33-Вт и 30-Вт беспроводной зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев, 3.5-мм разъёмом для наушников, а также NFC-модулем. Кроме того, смартфон защищён от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69K и устойчив к ряду внешних воздействий, в том числе к падениям и ударам, что соответствует стандарту MIL-STD-810H.

Защищённый смартфон будет работать под управлением ОС Android 14. Толщина смартфона составит 12.5 мм, а его вес будет равен 326 г. Новинка будет доступна в единственной цветовой гамме — чёрной (Frost Black).

Предварительные заказы 5G-модели Ulefone Armor 25T Pro стартуют с 1 июня текущего года, а её цена составит около 300 долларов США, что эквивалентно 27 500 рублей.

#ulefone armor 25t pro
Источник: gsmarena.com
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