На первом этапе действия беспилотного трамвая будет контролировать человек.

В России приступают к первому этапу внедрения беспилотных трамваев, которые в будущем должны стать неотъемлемой частью городского транспорта — в ходе открытия Центра электротранспорта и беспилотных технологий мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о процессе запуска и тестирования беспилотного трамвая в Москве, пишет новостное издание «РИА Новости».

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Источник фото: Российская газета/Telegram@mos_sobyanin

По словам Сергея Собянина, в настоящий момент российскими специалистами разрабатывается сразу несколько инновационных проектов, одним из которых является беспилотный трамвай, к тестированию которого приступили в настоящее время, а к концу года планируется его использование для перевозки пассажиров с контролем со стороны водителя, а к окончанию следующего года человек, следящий за действиями автопилота, и вовсе не потребуется.

Кроме того, московский мэр заявил о лидирующих позициях Москвы среди всех регионов РФ в области развития транспорта и внедрения инновационных решений для перевозки пассажиров, а также отметил совершенствование сервисов и систем, необходимых для улучшения качества обслуживания.

Над проектом российских беспилотных трамваев начали работать ещё в прошлом году, а 23 мая текущего года приступили к осуществлению первого этапа, предполагающего проверку возможностей данного транспортного средства без пассажиров и с участием человека, после чего будет начата следующая стадия, в ходе которой система беспилотного вождения будет осуществлять управление трамваем с пассажирами, а водитель будет её подстраховывать, следя за правильностью выполнения действий, а на завершающем этапе предполагается использовать беспилотную систему управления в полностью автономном режиме, исключив из данного процесса контроль со стороны человека.

Планируется, что данная беспилотная система будет внедрена в более чем 80 % трамвайного подвижного состава к 2027 году.