Компании могут рассчитывать на компенсацию 50 % от своих общих затрат.

Правительство Российской Федерации готовит новую программу для поддержки отечественных предприятий и компаний, решивших перейти на российское программное обеспечение, пишет издание «Интерфакс».

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Источник фото: Pixabay

Как заявил Председатель Правительства России Михаил Мишустин, в настоящий момент прорабатывается вопрос предоставления российским компаниям, осуществляющим переход на российский софт, в частности в инженерной и промышленной сфере, компенсаций, достигающих 50% от суммы общих затрат, связанных с процессом обновления ПО.

По мнению премьер-министра РФ, данный проект даст дополнительные стимулы для компаний выбирать отечественное программное обеспечение, а также высвободит дополнительные ресурсы для их развития.

Михаил Мишустин отметил важность этой инициативы, так как процесс перехода на софт от других разработчиков зачастую связан с дополнительными тратами, добавив, что данная программа поможет быстро перейти на российское ПО, предназначенное для применения в различных сферах.

Ранее в Минпромторге заявили, что летом текущего года будет запущена новая программа, предполагающая поддержку компаний, замещающих западное промышленное и инженерное ПО на софт, разработанный в России, и рассчитанная на период до 2030 года.

В текущем году для осуществления данной программы из бюджета Российской Федерации планируется выделить 1,5 миллиарда рублей.