Компания разрабатывает многоразовые капсулы для хранения и последующей отправки грузов с околоземной орбиты.

Американский стартап Inversion Space разрабатывает концепцию хранения на орбите Земли разнообразных грузов с целью их быстрой доставки в любую точку нашей планеты при необходимости, пишет сайт SpaceNews.

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Источник фото: SpaceNews/Inversion Space

Компания Inversion Space, основанная в 2021 году бывшим инженером SpaceX Джастином Фиаскетти и Остином Бригсом, работавшим на инженерной должности в ABL Space System, осенью текущего года в рамках миссии «Ray» собирается запустить на околоземную орбиту многоразовую капсулу с целью проверки возможности хранения припасов в космосе.

На предварительном этапе компактная капсула компании будет оставаться на орбите Земли на протяжении нескольких недель, в течение которых специалисты стартапа проверят все системы и смогут выявить возможные проблемы, после чего она будет отправлена из космоса обратно на поверхность планеты, войдя в атмосферу на гиперзвуковой скорости, а затем приступив к процессу торможения с целью успешного приземления на территории Калифорнии.

В будущем Inversion Space планирует развивать свою концепцию, разместив на околоземной орбите группировку, состоящую из подобных многоразовых капсул, которые, по словам представителя компании, смогут хранить в космосе грузы различного назначения, в том числе дроны, военное оборудование и медикаменты, а затем в течение часа доставлять их в любую точку Земли.

Как отмечают в компании, в подобной скорости и точности доставки грузов нуждаются прежде всего военные, поэтому стартап надеется на тесное сотрудничество с Министерством обороны США, а также с другими клиентами, требующими данных услуг, что в будущем должно снизить затраты на создание и эксплуатацию этой системы.

Также известно, что грузовые капсулы Inversion Space разрабатываются с целью обеспечения совместимости с любой коммерческой ракетой-носителем, но информации об их грузоподъёмности компания пока не предоставляет.