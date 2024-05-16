Перед запуском на Луну силовая установка будет тщательно испытана на Земле.

Отправка разрабатываемой российскими специалистами ядерной энергетической установки для Международной лунной научно-исследовательской станции может быть реализована чуть позже намеченных ранее сроков, что следует из заявления генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, опубликованного новостным агентством «ТАСС».

реклама

Источник фото: Pixabay

По словам главы «Роскосмоса», ядерная энергоустановка будет доставлена на лунную станцию после 2036 года, а до этого она пройдёт серию испытаний специалистами на Земле.

Ранее Юрий Борисов заявлял, что проект по созданию ядерной энергетической установки для Международной лунной научно-исследовательской станции уже стартовал, а её размещение на Луне планируется в период с 2033 по 2035 годы.

Свежее заявление генерального директора госкорпорации фактически указывает на перенос сроков реализации данной программы на более поздний период.

Несколько лет назад между представителями России и Китая было подписано соглашение, предусматривающее разработку и создание станции на поверхности Луны с возможностью привлечения партнёров из других государств для совместного исследования естественного спутника Земли.

Ядерная силовая установка, разрабатываемая российские инженерами, должна обеспечить бесперебойную подачу питания для модулей лунной станции, а также вспомогательного оборудования и различных устройств. Предполагается, что монтаж энергоустановки будет осуществлён при помощи робототехнических средств.