Данные меры направлены на борьбу с «серым» рынком.

В последние несколько месяцев в России активно обговаривается вопрос об ужесточении порядка продаж сим-карт для иностранцев и граждан РФ, и в скором времени правила их оборота могут измениться, пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

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Источник фото: Pixabay

Отмечается, что в настоящий момент сим-карты можно приобрести не только у операторов, предоставляющих услуги связи, но и у их партнёров, заключающих договора на реализацию, но в будущем количество последних может заметно уменьшиться в связи с усилением мер, противодействующих регистрации сим-карт на подставных лиц и иным «серым» схемам.

В настоящий момент, как сообщают несколько отраслевых источников, решается вопрос о введении более строгого порядка покупки сим-карт гражданами Российской Федерации, который предполагает 3 способа приобретения, а именно предоставление биометрии, использование цифровой подписи или посещение салонов операторов связи. Предполагается, что ужесточение правил поможет в борьбе против «теневого» оборота сим-карт.

В прошлом месяце в проекте правок к закону «О биометрии» и «О связи» появились пункты об усилении контроля за продажей и использованием сим-карт для иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации.

Представители ряда операторов связи подтверждают, что работа над изменением правил реализации сим-карт идёт в активном режиме, отмечая, что вопрос усиления в данной области уже давно назревал, но их клиенты должны иметь несколько способов для покупки сим-карты.

По оценкам специалистов, к настоящему времени объём продаж сим-карт партнёрами операторов связи оценочно варьируется от 35 до 70 %, а ужесточение правил может ощутимо ударить по данному каналу реализации.