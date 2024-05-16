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Доступная модель Samsung Galaxy S24 FE была замечена в тестовой сборке One UI
Обнаруженная модификация предназначена для европейского рынка.

В текущем году Samsung может представить более доступную модель смартфона серии Galaxy S24, о чём свидетельствует свежая находка пользователя Tarun Vats, опубликованная в социальной сети X, говорится в публикации сайта SamMobile.

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Источник фото: NotebookCheck/Samsung

Сообщается, что упоминание об одной из модификаций смартфона Samsung Galaxy S24 FE было обнаружено на сервере южнокорейского производителя в коде тестовой сборки Android-оболочки One UI – речь идёт о варианте с модельным номером SM-S721B, как предполагается, предназначенным для европейского рынка, что указывает на продолжающуюся работу над доступной моделью компании.

В апреле текущего года модификация Samsung Galaxy S24 FE с номером SM-F721U была обнаружена в базе данных одного из британских операторов связи, попав туда при загадочных обстоятельствах, учитывая тот факт, что буква «U» в имени модификации обычно указывает на вариант, предназначенный для продажи в США.

Информации о доступной модели Galaxy S24 FE не так уж и много — ранее стало известно, что партнёры Samsung ведут переговоры с южнокорейской компанией на предмет отгрузки комплектующих для нового смартфона, но это вовсе не значит, что модель появится в продаже в ближайшие несколько недель.

В начале июля Samsung проведёт своё очередное мероприятие Unpacked, на котором компания должна представить свои новинки, но основной фокус, судя по всему, будет направлен на презентацию складных моделей Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6, а Galaxy S24 FE и вовсе может дебютировать намного позже — если полагаться на график анонсов южнокорейского гиганта, которому он следовал в течение прошлых лет, новый представитель серии Galaxy S может быть презентован лишь осенью текущего года.

Ещё одной загадкой является оснащение Galaxy S24 FE тем или иным чипсетом — Samsung так и не выпустила свой чип Exynos 2300, поэтому смартфон может быть оснащён SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

#samsung #galaxy s24 fe
Источник: sammobile.com
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